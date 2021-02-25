Акции GameStop выросли вдвое после новости об отставке финансового директора

В среду, 24 февраля, акции ритейлера игровых приставок и видеоигр GameStop выросли в США на 104%, еще значительнее оказался рост на Франкфуртской бирже, где акции компании также торгуются,— на 180%. Это произошло вскоре после объявления об уходе в отставку финансового директора GameStop Джима Белла, хотя сразу после заявления, сделанного во вторник, акции компании снизились. Аналитики не смогли объяснить такой рост акций в среду, поскольку он вряд ли произошел благодаря активности пользователей Reddit. Участники форума WallStreetBets, которые помогли росту акций компании в январе, вчера сами выражали удивление ростом котировок.

Напомним, GameStop оказалась в центре внимания в конце января, когда пользователи Reddit решили проучить «упрямых бумеров» из хедж-фондов и помочь росту акций ритейлера, скупая их. В итоге акции GameStop выросли почти в 20 раз — с $20 до $347. Однако позже они снизились до $40, в том числе после того, как приложение для трейдинга Robinhood, через которое пользователи Reddit и скупали их, в конце января ввело ограничения на торги этими акциями.

Ранее GameStop опровергала, что уход финансового директора как-либо связан с этой ситуацией вокруг компании. Многие американские СМИ, однако, сообщают со ссылкой на источники, что на самом деле совет директоров компании вынудил господина Белла уйти со своего поста, так как не верит в его способность реформировать компанию и перенести основной акцент ее деятельности на онлайн-торговлю.

Яна Рождественская