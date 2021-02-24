GameStop объявила об уходе финансового директора

Крупнейший в мире ритейлер игровых приставок и видеоигр GameStop объявил во вторник, 23 февраля, об уходе вице-президента и финансового директора компании Джима Белла. Он покинет свои посты 26 марта. В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания утверждает, что уход господина Белла никак не связан со скандалом вокруг приложения Robinhood или «какими-либо разногласиями с компанией по любому вопросу, касающемуся деятельности, политики или практики компании, включая принципы и практику бухгалтерского учета». Однако как утверждают источники Forbes, господин Белл покидает свой пост, так как руководство ритейлера не верит в его способность реформировать компанию и перенести основной акцент ее деятельности на онлайн-торговлю.

GameStop оказалась в эпицентре скандала вокруг приложения для розничных любителей Robinhood. В середине января пользователи популярного интернет-форума Reddit при помощи приложения Robinhood (число пользователей в США — около 13 млн) решили «проучить» хедж-фонды, игравшие на понижение стоимости акций некоторых компаний. Речь в основном шла о бумагах сети GameStop и сети кинотеатров AMC. На это обратили внимание пользователи Reddit, которые раскритиковали «упрямых бумеров» из хедж-фондов (поколение бумеров — в основном родители нынешних миллениалов) и призвали спасти акции GameStop путем их покупки. Частные инвесторы откликнулись и бросились скупать бумаги, пик покупок пришелся на январь. В результате акции GameStop выросли в разы — c $20 до $347 за штуку, а ее рыночная капитализация достигла $7 млрд.

Однако после того, как Robinhood в конце января ввела ограничения на торги с акциями Gamestop, ее котировки пошли вниз — сейчас стоимость одной акции составляет $40. Ситуация вокруг акций Gamestop уже стала предметом разбирательства регуляторов и Конгресса США.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Любители инвестиций ответили за любительщину».

Кирилл Сарханянц