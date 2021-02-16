Зарубежные СМИ: Как изменилась ситуация с коронавирусом в мире?

В Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса. Издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета сообщило, что этот штамм обладает «потенциально тревожным набором мутаций». Он делает вирус устойчивым к антителам. Эта вариация covid-19 выявлена уже в десяти странах. Но вместе с тем старый штамм коронавируса отступает. По данным ВОЗ, число новых заражений в мире падает пятую неделю подряд, и власти постепенно решаются на отмену ограничений. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Еще одна британская мутация. The Guardian сообщает, что ученые выявили изменения в шиповидном белке. Он делает вирус более живучим и не восприимчивым к антителам. Такая же мутация есть в бразильском и южноафриканском вариантах. Только в Великобритании новый штамм нашли у 32 пациентов, также заболевших выявили в Дании, США, Австралии и еще нескольких странах.

Несмотря на тревожные новости, Лондон готовится отменить жесткий локдаун — уже третий по счету. «Би-би-си» пишет, что 22 февраля правительство представит план по выходу из режима изоляции. Он будет «осторожным, но необратимым», подчеркивает издание. Уже в марте британцам разрешат собираться небольшими компаниями на открытом воздухе и заниматься спортом. Детей вернут в школьные классы, а для взрослых откроют пабы и рестораны.

The Times дополняет, что откроются даже театры и ночные клубы, но посетители должны будут предъявить отрицательные результаты теста на коронавирус или сертификат о прививке. Премьер-министр Борис Джонсон также упомянул о внутренних ковид-паспортах. Власти Великобритании вводить их не планируют, тем не менее на Даунинг-стрит рассматривают различные варианты выхода из изоляции, подчеркнул британский премьер.

При этом внешние границы многие европейские страны оставляют закрытыми. Frankfurter Allgemeine Zeitung напоминает об ошибке Португалии. Страна не вводила жестких ограничительных мер, а на Рождество и вовсе максимально ослабила режим. В конце декабря пол-Европы съехалось на каникулы в Португалию и через несколько недель там отметили взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Причем 60% новых случаев заражения приходится на «британский штамм» вируса.

Suddeutsche Zeitung предупреждает об опасности путешествий за пределы страны. В апреле на пасхальные праздники немцы традиционно выезжают на курорты или отправляются в гости в другие регионы. Но именно в отпуске, когда люди пренебрегают масками, увеличиваются риски заразиться COVID-19.

Deutsche Welle составила прогноз о том, где лучше всего отдыхать в пандемийном 2021-ом году. Издание отмечает, что резко упал спрос на Испанию, Египет, Тунис и Юго-Восточную Азию. Немцы теперь предпочитают австрийские курорты, до которых можно добраться на машине. Туда теперь перетекли туристические потоки из Бельгии, Нидерландов, Польши и Дании.