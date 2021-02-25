Facebook запретил военным Мьянмы использовать свои платформы

Компания Facebook запретила военным Мьянмы и подконтрольным им государственным структурам и СМИ использовать социальные сети Facebook и Instagram. В начале февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год.

«Сегодня мы запрещаем оставшимся организациям вооруженных сил Мьянмы и государственным структурам и СМИ, которые подконтрольны военным, использовать Facebook и Instagram, а также рекламу коммерческих организаций, связанных с военными»,— сказано в заявлении Facebook.

Компания отметила, что оценивает ситуацию в Мьянме как чрезвычайную и сосредоточена на безопасности сообщества и народа Мьянмы. В заявлении Facebook уточняется, что необходимость введения запрета ускорили события, произошедшие после 1 февраля.

1 февраля военные Мьянмы арестовали президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. После этого в стране начались массовые протесты. Для разгона демонстрантов полиция применяла водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Не рой другому Мьянму».