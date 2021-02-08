В Мьянме растет гражданский протест против захватившей власть хунты

Сегодня, 8 февраля, в Мьянме полиция применила водометы, пытаясь разогнать граждан, вышедших на улицы в знак протеста против военной хунты, захватившей власть в стране на прошлой неделе. Самые массовые демонстрации проходят в столице страны, городе Нейпьидо, а также в крупнейшем городе страны Янгоне.

Акции протеста начались в минувшие выходные и продолжились сегодня. 1 февраля военные Мьянмы взяли под свой контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других государственных деятелей.

Основными лозунгами протестующих стали «Долой военный переворот» и «Правосудие для Мьянмы». Агентство AP цитирует одного из демонстрантов, который заявил: «Мы никогда не хотели этой хунты, никто ее не хочет. Все люди готовы бороться против нее». Тем временем на третий день протестов государственное телевидение впервые упомянуло о демонстрациях, заявив, что они угрожают стабильности страны. «Демократия может быть разрушена, если нет дисциплины,— гласит заявление Министерства информации, зачитанное по государственному телеканалу MRTV.— Мы будем вынуждены принять меры законного характера, которые угрожают стабильности государства и общественной безопасности». Сегодняшние протесты проходят в рамках общенациональной забастовки, к которой накануне призвали демонстранты. На улицы вышли тысячи жителей, протестующие заявляют, что «сегодня рабочий день, но мы не будем работать даже под угрозой снижения зарплаты». Другой протестующий заявил ВВС, что «на улицах можно также увидеть много молодежи, которая не приемлет хунту, можно даже заметить подростков». В ходе протестов отмечены небольшие стычки с полицией, однако о серьезных ранениях или жертвах не сообщается.

Подробнее о перевороте — в публикации “Ъ” «Мьянма переболела демократией».

Евгений Хвостик