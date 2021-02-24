Кудрин ожидает лучшего исполнения бюджета в 2021 году

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду, что исполнение бюджета в 2021 году, как и в минувшем году, продолжит расти. По его словам, повышенный контроль со стороны правительства дает предпосылки для полного исполнения российского бюджета.

«В целом уровень исполнения бюджета вырос по сравнению с 2019 годом. Надеемся, что в 2021 году положительная динамика по этому направлению сохранится. В последнее время правительство значительно усилило контроль за дисциплиной, поэтому ждем в этом году более полного исполнения бюджета»,— написал господин Кудрин в Facebook.

Глава Счетной палаты комментировал доклад, опубликованный в ночь на 24 февраля. Согласно документу, в 2019 году было не исполнено 1,12 трлн руб. назначений, а в 2020 году — 1,02 трлн руб., или 4,3% показателя сводной росписи с изменениями. При этом Счетная палата отметила, что почти по всем госпрограммам расходы были исполнены не в полном объеме, а по восьми из них они были исполнены на уровне ниже 90%.

Отметим, что Счетная палата в своем отчете сообщила о снижении нефтегазовых доходов России в 2020 году на 2,3 трлн руб. (-30,4%), до 28% от общего объема доходов. На борьбу с пандемией коронавируса было выделено 2,86 трлн руб. из резервного фонда, или 70,3% от общей массы ассигнований.