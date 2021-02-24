Счетная палата оценила расходы резервного фонда правительства на коронавирус в 2,9 трлн руб.

Правительство в 2020 году выделило из резервного фонда 4,06 трлн руб. По оценке Счетной палаты, 2,86 трлн руб. направлены на борьбу с пандемией коронавируса. Объем резервного фонда увеличили на 4,46 трлн руб., до 4,47 трлн руб.

«Из фонда было выделено 4,059 трлн руб., из которых, по экспертной оценке Счетной палаты, 2,855 трлн руб. направлены на профилактику и устранение коронавирусной инфекции»,— говорится в отчете Счетной палаты. Нераспределенный остаток на 1 января составил 410,6 млрд руб. — это в 2,4 раза больше, чем 1 января 2020 года.

По оценке Росстата, ВВП России в 2020 году сократился на 3,1%. ЦБ рассчитывает, что ВВП РФ вернется к докризисному уровню в конце 2021 года. Банк России ожидает роста на 3–4%.

О падении ВВП — в материале “Ъ” «Не время есть».