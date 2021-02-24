Доля нефтегазовых доходов России снизилась на 30% в 2020 году

Объем нефтегазовых доходов России снизился в 2020 году на 2,3 трлн руб., или на 30,4%, говорится в отчете Счетной палаты (.pdf). Их доля в общем объеме доходов уменьшилась с 39,3% до 28%.

«Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном периоде составила 28% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 11,3 процентного пункта (в 2019 году — 39,3%)»,— говорится в отчете. Наибольшее снижение доходов произошло по НДПИ в виде углеводородного сырья, ввозным таможенным пошлинам на сырую нефть, газ и товары, выработанные из нефти, а также прочим неналоговым доходам.

По подсчетам Счетной палаты, цена барреля нефти Urals в среднем в 2020 году составила $43,3 против $63,9 в 2019-м. В апреле она падала до исторического минимума в $16,3. При падении цен на нефть на 35,2%, курс рубля снизился на 11,1%. «в 2020 году курс национальной валюты показал большую устойчивость к колебаниям нефтяных цен, чем во время кризиса 2014 – 2016 гг.: при снижении нефтяных цен на 35,2%, ослабление курса рубля за год составило только 11,1%»,— отмечается в докладе.

Об итогах года для бюджета — в материале “Ъ” «Бюджет освоил коронакризис».