Коммунисты вышли на мирную церемонию

Несмотря на обещания выйти в День защитника Отечества на несогласованную демонстрацию и митинг «против политических репрессий», КПРФ 23 февраля ограничилась в Москве возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Вместе с ней аналогичную церемонию провели и все остальные парламентские партии. В большинстве регионов коммунисты также возложили цветы к мемориалам, а там, где они все-таки решились на митинги, власти никак не мешали протестующим. Компартии самой невыгодно обострять ситуацию, считает эксперт.

КПРФ во вторник собрала на акцию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в центре Москвы активистов «Левого фронта», Ленинского комсомола, движения «За новый социализм», женского союза «Надежда России» и других близких организаций. В результате делегация коммунистов оказалась самой многочисленной среди парламентских партий («Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» возлагали цветы вслед за КПРФ). По оценке лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, коммунисты привели на акцию 10 тыс. сторонников, по данным СМИ, их было от нескольких сотен до 5 тыс. В самой КПРФ численность участников акции официально не называли.

Коммунисты начали собираться на Сапожковской площади в 14:30, но примерно полтора часа их «держали на морозе и не пускали к Вечному огню», сообщили в московском горкоме КПРФ. «Возмущенные беспределом и попыткой осквернения праздника» участники акции принялись скандировать лозунги и петь революционные песни. Около 16 часов колонна КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым наконец благополучно проследовала через Александровский сад и возложила цветы к памятнику. В мероприятии участвовали члены президиума ЦК КПРФ, депутаты Московской гордумы и руководители столичного горкома КПРФ, в том числе его первый секретарь, депутат Госдумы Валерий Рашкин, который шел во главе колонны вместе с господином Зюгановым.

Напомним, 10 февраля мэрия Москвы отказала КПРФ в проведении 23 февраля шествия с участием 5 тыс. человек от Страстного бульвара до Театральной площади с последующим митингом из-за коронавирусных ограничений. В ответ господин Рашкин с трибуны Госдумы обвинил власть в терроре и преследовании инакомыслия. 16 февраля он заявил “Ъ”, что коммунисты проведут запланированную демонстрацию, несмотря на позицию мэрии, поскольку власти не предложили горкому альтернативных вариантов и по закону акцию можно считать согласованной. О намерении выйти на несогласованные митинги “Ъ” сообщили и в ряде региональных отделений КПРФ.

18 февраля формат заявленной коммунистами акции изменился. «Под давлением общественности власти были вынуждены согласиться» на встречу депутатов Госдумы от КПРФ с избирателями у памятника князю Владимиру, сообщил секретарь столичного горкома Денис Парфенов. Однако уже на следующий день в Пензе были задержаны пять активистов компартии, в том числе депутаты городской думы и областного заксобрания, которые по аналогии со столичными соратниками планировали провести протестную акцию в формате встречи с избирателями. В итоге 21 февраля в КПРФ заявили, что заявленная встреча с депутатами Госдумы в Москве переносится на март из-за «режима повышенной готовности, погодных условий и административных ограничений».

Акции КПРФ в регионах также прошли без эксцессов: в большинстве субъектов РФ коммунисты ограничились возложением цветов к различным памятникам. Так, в частности, поступили в Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Самарской и Воронежской областях, Ставропольском и Красноярском краях, Удмуртии, Татарстане, Крыму, Дагестане и Чувашии. В Приморском и Алтайском краях партийцы организовали митинги в «гайд-парках» (там акции не требуют согласования), в Орловской области и Башкирии вышли на одиночные пикеты, а в Краснодарском крае, Ростовской и Томской областях провели встречи с избирателями. Несогласованные митинги на запланированных площадках прошли только в Санкт-Петербурге, Липецкой области и Бурятии: там полиция просила участников разойтись, но каких-либо мер к ним не применяла.

КПРФ — системная партия, которая не может нарушать существующий консенсус, поясняет политолог Алексей Макаркин: «Реально они не собирались выходить на несогласованный митинг, но, видимо, пытались получить добро на встречу с депутатами. Однако это опасный прецедент: если можно депутатам КПРФ, то почему нельзя депутатам Красносельского района Москвы во главе с Ильей Яшиным?» Нагнетать ситуацию в преддверии выборов в Госдуму коммунистам невыгодно, добавляет эксперт: «Им нужно не только эфирное время, но и благоприятная политическая обстановка, чтобы их кандидатов не снимали по формальным основаниям».

Андрей Прах, корсеть “Ъ”