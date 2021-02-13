Марши Немцова могут не пройти Активисты хотят согласовать ежегодные мемориальные акции с количеством участников от 49 человек до 50 тысяч

Организаторы ежегодного шествия памяти убитого в 2015 году политика Бориса Немцова попытаются в понедельник согласовать мемориальную акцию с количеством участников до 50 тыс. человек в Москве. Члены оргкомитета признаются, что в связи с эпидемией коронавируса и действующими ограничениями на проведение публичных мероприятий количество предполагаемых участников «выглядит пугающе», однако надеются получить разрешение мэрии. “Ъ” выяснял, как в столице и регионах проходят попытки согласовать марши Немцова в условиях коронавирусной эпидемии.

Журналист Александр Рыклин, член политсовета движения «Солидарность», рассказал “Ъ” о намерении оргкомитета марша памяти Бориса Немцова подать уведомление в мэрию о проведении акции в понедельник. Акция запланирована на 27 февраля — день гибели политика. По словам господина Рыклина, заявка полностью повторит прошлогоднюю: «Маршрут выбран тот же — от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, количество участников прежнее — до 50 тыс. человек. В оргкомитете — те же активисты».

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Организатором убийства считается водитель бывшего командира батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск. 1 марта 2015 года состоялся первый марш памяти Немцова, на который вышли 51,6 тыс. человек. В 2016 году в акции приняли участие 24 тыс. человек, в 2017-м — 15,2 тыс., в 2018-м — 7,6 тыс., в 2019 году — 10,8 тыс. человек. Такие данные приводили волонтеры организации «Белый счетчик». В прошлом году “Ъ” сообщал, что, по оценкам наблюдателей, на марш вышло около 22 тыс. человек.

Впервые за несколько лет заявку на проведение шествия планирует подписать председатель «Яблока» Николай Рыбаков, рассказал “Ъ” заместитель председателя московского отделения партии Кирилл Гончаров. Такое решение принято, по его словам, в знак поддержки с «соратниками, которые не могут стать заявителями из-за домашних арестов и обысков». Напомним, в январе и феврале десятки обысков в связи с несогласованными протестами прошли в региональных штабах политика Алексея Навального и дома у сотрудников ФБК (Фонд борьбы с коррупцией; внесен в список иноагентов Минюста).

«50 тыс. участников в сегодняшних условиях выглядят, конечно, пугающе, но мы надеемся, что акцию согласуют,— сказал “Ъ” господин Гончаров.— Напомню, что 23 февраля свои акции проводят члены КПРФ, и, если они соберутся (несмотря на отказ в согласовании.— “Ъ”) и их не разгонят, это будет сигналом, чтобы нам провести мемориальную акцию».

Напомним, КПРФ объявила о проведении 23 февраля шествий и митингов по всей стране — против политических репрессий и экономического кризиса. Власти Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Ярославля уже отказали заявителям из-за эпидемиологических ограничений. В столице коммунисты пытались согласовать митинг до 5 тыс. человек и, получив отказ властей, заявили, что все равно соберутся на Театральной площади. Отметим, отказ последовал на основании указа мэра Москвы (п. 2, 12-УМ от 5 марта 2020 года в редакции от 21 января 2021 года), согласно которому «ограничения продолжают действовать в отношении публичных мероприятий», дата снятия ограничений неизвестна.

Пресс-секретарь департамента региональной безопасности мэрии Москвы Юрий Титов, которого “Ъ” в запросе просил оценить шансы оппозиции согласовать традиционный марш с властями в условиях коронавирусных ограничений, обещал ответить «как только появится информация».

Александр Рыклин и Кирилл Гончаров отметили, что оргкомитет пока не утверждал альтернативы маршу на случай отказа мэрии. Они пояснили, что марш планируется как мемориальный, но традиционно будет носить политический характер, однако отказались назвать лозунги, которые укажут в уведомлении 15 февраля.

В этот же день заявку на проведение марша намерены подать активисты «Яблока» в Нижнем Новгороде. Здесь действует запрет губернатора на проведение публичных акций, но оперштаб наделен правом разрешать «памятные мероприятия на открытом воздухе» не более чем для 50 участников. Члены «Солидарности» из Ульяновска готовятся подать извещение в мэрию, хотя здесь проведение митингов с количеством участников до 100 человек разрешено в гайд-парке в Сквере искусств. Они также намерены заручиться одобрением местного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Председатель ярославского «Яблока» Олег Виноградов рассказал “Ъ”, что подал сразу восемь заявок на проведение марша памяти Бориса Немцова 27 февраля на всех центральных площадях города. Заявленная численность акции — 49 человек, так как в Ярославской области запрещено проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек. В десять раз более массовые акции разрешены в Челябинске, где активисты «Яблока» и ПАРНАС уведомили администрацию о проведении марша численностью до 499 человек 27 февраля.

Гражданские активисты «Солидарности» из Ростова-на-Дону тоже уведомили мэрию о проведении акции, отказавшись сообщить “Ъ” количество предполагаемых участников марша. В Ростовской области запрещены любые публичные мероприятия, кроме одиночных пикетов.

«Оснований для согласования марша нет»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе мэрии Перми (где также действуют ограничения в связи с коронавирусом), отвечая на запрос о предстоящей акции 27 февраля. Здесь Организация гражданских активистов подала два уведомления о митинге, предлагая чиновникам выбрать одну из двух заявленных площадок — памятник жертвам политических репрессий и городскую эспланаду в центре Перми.

Мария Старикова; корреспондентская сеть “Ъ”