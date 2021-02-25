Финансы позеленеют от ответственности

ЦБ приступил к активным действиям по внедрению ответственного финансирования (ESG, или «зеленых финансов»), создавая в своей структуре новое направление. Крупнейшие российские банки уже учитывают ESG-риски, но пока их практика сильно отстает от западного опыта. Тем более что новый подход дает не только преимущества.

Информацию о том, что Банк России набирает сотрудников в новое направление, разместил сотрудник регулятора в сети Facebook. Он сообщил, что ЦБ ищет юристов и/или экономистов со знаниями ESG-тематики (ESG — от англ. Environmental, Social, Governance, экологическая, социальная и управленческая ответственность). В ЦБ “Ъ” подтвердили планы по расширению персонала.

Как пояснили в Банке России, в начале февраля там была создана рабочая группа по вопросам устойчивого развития. При ней сформированы тематические подгруппы с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, участников финансового рынка, саморегулируемых организаций и науки. Уже 18 февраля на тему ESG выступил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, темой «зеленых финансов» регулятор занимается уже несколько лет. Он обозначил цели, которые стоят в этой области перед ЦБ и правительством РФ. Среди них — «подтолкнуть финансовый рынок к учету среднесрочных и долгосрочных рисков ESG-тематики, которые проявляются как, с одной стороны, негативное изменение климата, а с другой — риски комплаенса, как внутреннего, так и внешнего».

Крупнейшие российские банки уже учитывают ESG-риски, говорит руководитель отдела услуг в области устойчивого развития EY Артем Ларин. Но пока эта практика не сильно развита и отстает от западноевропейского опыта. «Информация, которую сейчас представляют банки, не отвечает всем требованиям, которые есть в мире»,— поясняет он. Сейчас идет активное развитие «зеленых» и «устойчивых» банковских продуктов в Европе, отмечает директор практики по оказанию услуг в области корпоративного управления и устойчивого развития PwC Россия Елена Дубовицкая. По ее словам, «постепенно эта практика приходит и в Россию, ведь климатические риски существенно влияют на риск-профиль российской экономики».

В Сбербанке, например, разрабатываются подходы и создаются инструменты по идентификации, оценке, мониторингу и стресс-тестированию ESG-рисков. Там в 2020 году включили ESG в систему управления рисками и ограничили выдачу кредитов корпоративным клиентам с неприемлемо высоким уровнем рисков в сфере ESG. Подобные риски по корпоративным клиентам также учитывают и в Росбанке, Райффайзенбанк находится в процессе внедрения.

Реализация ESG-рисков может привести к оттоку денежных средств, и кредиторам необходимо это учитывать. «С одной стороны, мы видим все больше примеров в российской и мировой практике, когда климатические риски могут приводить к значительным реальным потерям для компаний,— поясняет руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.— С другой стороны, достаточно сложно четко рассчитать, в какой именно мере климатические риски влияют на кредитоспособность и вероятность дефолта компании, так как минимум отсутствует достаточная статистика для таких расчетов».

Интерес банков к тематике обострит конкуренцию за заемщиков с наиболее развитыми ESG-практиками, указывает Артем Ларин из EY. Если регулятор всерьез будет заниматься этими вопросами, то в перспективе могут появиться определенные стимулы для более ответственных компаний, полагает он. Для эффективного запуска зеленой трансформации, добавляет начальник управления устойчивого развития МКБ Елена Финашина, решающую роль будут играть стимулирующие меры экономического характера.

Ольга Шерункова