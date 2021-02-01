Банки готовят к новой ответственности

Ассоциация банков России (АБР) подготовила рекомендации для кредитных организаций по внедрению ESG — принципов экологической, социальной и управленческой ответственности. С учетом планов властей уже в этом году перейти к стимулированию внедрения подхода на основе ESG рекомендации могут пригодиться большинству российских банков. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что тема ESG-банкинга достаточно новая для российского рынка, но спрос на нее со стороны клиентов растет.

“Ъ” ознакомился с рекомендациями АБР по ESG-банкингу. «Реализация целей устойчивого развития (ЦУР) и национальных целей развития РФ на период до 2030 года требует внедрения новых бизнес-моделей работы российских банков»,— говорится в документе. Там также отмечается, что распоряжение правительства от 18 ноября 2020 года №3024-р поручает госкорпорации ВЭБ.РФ методическое обеспечение «инвестиционной деятельности в сфере устойчивого развития и привлечения внебюджетных средств, актуализации критериев, требований к верификации проектов, подходов к оценке воздействия на окружающую среду и климат, информационного сопровождения и взаимодействия с международными финансовыми организациями».

ESG-банкинг охватывает практические действия банков по реализации принципов экологической, социальной и управленческой ответственности (ESG — Environmental, Social and Corporate Governance). Таксономия предусматривает идентификацию, классификацию и квантификацию явлений и процессов для оценки результатов ESG-банкинга.

Рекомендации АБР можно считать частью движения в сторону «озеленения» финансовой среды России, которое уже началось и поддерживается на государственном уровне. По словам руководителя управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрия Средина, эти рекомендации помогут большинству российских банков определиться с собственной стратегией ESG.

Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Юлия Катасонова уточняет, что хотя ESG-банкинг только проходит этап становления, банки уже сейчас могут показать приверженность этим принципам: «В частности, через выпуск зеленых облигаций и выдачу зеленых кредитов, которые также должны пройти процедуру независимой верификации для признания их всеми участниками рынка».

Между тем, согласно докладу ВЭБ.РФ, в мае этого года планируется запуск государственного стимулирования зеленых финансов, а на июль намечен старт полнофункциональной Национальной системы зеленых финансов. Какими будут стимулирующие меры для внедрения ESG-банкинга, пока неизвестно. По словам начальника управления устойчивого развития МКБ Елены Финашиной, механизмы стимулирования, которые обсуждаются на уровне экспертов финансового рынка, министерств и регулятора, конкретные мероприятия, реализуемые на национальном уровне, а также поставленные задачи по снижению выбросов парниковых газов, которые непосредственно затрагивают российские углеродоемкие отрасли, подтверждают скорейший? переход к новой? модели развития.

Как рассказал “Ъ” первый зампредседателя Сбербанка Александр Ведяхин, в 2020 году на фоне пандемии ESG-тренд усилился. «Возобновляемые источники энергии впервые опередили ископаемое топливо в выработке электроэнергии в Евросоюзе. Amazon в прошлом году запустил венчурный фонд в размере $2 млрд для инвестиций в технологии, сокращающие выбросы. А Джефф Безос объявил о личном взносе в размере $10 млрд в фонд по финансированию ученых, занимающихся разработкой технологий по борьбе с изменением климата. Даже модные дома Chanel и Burberry разместили в 2020-м собственные зеленые облигации»,— напомнил он.

Сам Сбербанк, утверждает господин Ведяхин, уже сейчас стимулирует клиентов к экологически ответственному поведению через условия кредитования: «Недавно мы открыли кредитную линию АФК "Система", в которой ставка привязана к ESG-показателям, а также выступили организатором размещения зеленых облигаций ОАО РЖД на рекордную сумму 100 млрд руб.».

Почти все собеседники “Ъ” отметили, что, хотя разработка темы ESG в России пока только начинается, она уже вполне актуальна. По мнению директора по продажам БКС-банка Владимира Пахомова, необходимость внедрения комплексов мер ESG «неоспорима для крупных банков, зачастую влияющих на развитие отраслей экономики». «Необходима разработка новых матриц рисков и внедрение критериев для экономического поощрения, корректировки действий контрагентов на основе текущих факторов, например, "углеводородного следа" или долгосрочных репутационных рисков»,— говорит он.

Стимулирующие меры государства, полагают участники рынка, должны подтолкнуть к ESG-подходу тех, кто пока не видит в нем реальной выгоды. А рекомендации, разработанные АБР, помогут внедрить ESG-подход тем, кто сам не занимается его разработкой. В частности, в документе приводятся рекомендации по выбору ESG-стратегии, управлению ESG-рисками, а также формированию отчетности.

Максим Буйлов, Полина Трифонова