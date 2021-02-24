Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунтов

Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки. Ранее соцсеть заблокировала 100 аккаунтов, связанных, по ее мнению, с российскими властями.

«Ранее в официальном блоге Twitter появилось сообщение о выявлении и удалении 100 учетных записей, доступ к которым был ограничен по причине якобы "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО", а также осуществления действий, "направленных против США и ЕС"»,— говорится в сообщении ведомства. Роскомнадзор потребовал от социальной сети предоставить подтверждение связи этих аккаунтов с российскими государственными органами.

Как ранее сообщил Twitter, с помощью 69 заблокированных аккаунтов российскими властями осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО». Деятельность еще 31 аккаунта, предположительно связанного с российским «Агентством интернет-исследований», была направлена против США и ЕС. МИД РФ заявил, что изучит основания блокировки этих аккаунтов.

О других претензиях Роскомнадзора к Twitter — в материале “Ъ FM” «Соцсети "воспитывают" штрафами».