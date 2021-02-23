Twitter объявил о блокировке 100 связанных с Россией аккаунтов

Сервис микроблогов Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые, как утверждает аминистрация соцсети, связаны с Россией, сообщается в блоге компании.

В заявлении говорится, что речь идет о двух группах учетных записей. Первая состоит из 69 аккаунтов, которые связаны с российскими властями. С помощью них существлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО», заявили в компании. Во вторую группу попал 31 аккаунт, предположительно связанный с российским «Агентством интернет-исследований». Эти аккаунты якобы вели деятельность, направленную против США и ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва изучит основания блокировки аккаунтов. «Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение»,— приводит слова госпожи Захаровой ТАСС. Она также заявила, что под формулировку, указанную Twitter, могут подпасть «миллионы пользователей». «Даже ресурсы сотоварищей Навального — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния"»,— сказала она.

Также сегодня были удалены 238 аккаунтов из Ирана, которые вмешивались в дискуссию, касающуюся первых теледебатов кандидатов в президенты США в 2020 году. Еще были удалены 35 учетных записей, связанных с властями Армении — их деятельность, по данным соцсети, была направлена против Азербайджана.

Напомним, 12 февраля Twitter заблокировал действие официальной учетной записи российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Руководитель делегации Константин Гаврилов предположил, что причиной могла стать позиция России по ситуации в Европе. Позднее аккаунт разблокировали.