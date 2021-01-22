Осторожность в уме

Инаугурация Джозефа Байдена и быстрое утверждение Сенатом его кандидатов на министерские посты полностью обновят высшую бюрократию США. Но, судя по высказываниям нового президента и ключевых членов его команды, конфронтацию с Москвой Вашингтон намерен продолжать, так что российских чиновников и крупный бизнес заботит подход новой команды к санкциям. Из разговоров на эту тему с американскими коллегами, многие из которых придут на ключевые посты в США (например, президент Фонда Карнеги и бывший посол в РФ Уильям Бёрнс станет главой ЦРУ, а старший сотрудник нашего фонда Джейк Салливан — советником президента по национальной безопасности), у меня сложилось впечатление, что подход команды Байдена будет напоминать подход Барака Обамы, но с важными нюансами.

Когда США разрабатывали программу санкций в 2014 году (один из ее авторов, советник Albright Stonebridge Group Виктория Нуланд, станет третьим человеком в Госдепартаменте), Вашингтон хотел решить три задачи. Во-первых, избежать шоков в глобальной экономике и разрыва важных цепочек добавленной стоимости. Так что аналогов истории с «Русалом», когда Минфин США сначала ввел санкции, а потом должен был с муками отыгрывать назад, ждать не стоит. Во-вторых, действия США должны быть синхронизированы с ЕС. Америка обогнала Европу в гонке ограничений в первую очередь потому, что законодательная власть США не доверяла господину Трампу. Теперь такой проблемы нет, и Вашингтон хочет восстановить единство с Брюсселем, так что новые пакеты санкций наверняка будут приниматься в координации с европейскими.

Наконец, при Бараке Обаме санкции считались эффективным инструментом ограниченного действия. Никто не ставил слишком амбициозных целей: все понимали, что по каким-то принципиальным для Кремля вопросам, вроде принадлежности Крыма, политику не изменить, а потому санкции должны выражать лишь негативное отношение. За время работы в консалтинге многие члены новой команды стали смотреть на санкции еще более критично. По отзывам нескольких человек, выходящих на работу в администрацию, нет смысла громоздить санкционные пакеты без учета побочных эффектов. Поэтому на кибератаки и агрессивные действия разведки надо давать мощный тайный ответ, а вот санкциями лучше понапрасну не бряцать.

Это могло бы выглядеть облегчением по сравнению с непредсказуемой четырехлеткой Дональда Трампа, если бы не одно но. Как отмечают мои собеседники в Вашингтоне, на каждое публичное действие РФ придется отвечать публично. Администрация США будет вынуждена реагировать на каждый резонансный скандал, будь то военная операция или арест видного оппозиционера. А поскольку события эти малопредсказуемы и для чиновников экономического блока РФ, и для бизнеса, расслабиться им явно не удастся.