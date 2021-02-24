Актер Милош Бикович получил российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство сербского актера Милоша Биковича, сыгравшего главную роль в фильме «Холоп» — самой кассовой российской киноленте. Указ опубликован на портале правовых актов.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц… Бикович Милош, родившийся 12 января 1988 года в Сербии»,— указано в документе.

Господин Бикович назвал большой честью получение российского гражданства. «Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально»,— написал он в Instagram. Напомним, актер также снимался в фильмах «Лед», «Солнечный удар» и «Духless 2».

«Холоп» вышел в российский прокат в декабре 2019 года. Сборы фильма составили 3,2 млрд руб. по данным «Бюллетеня кинопрокатчика» и 3 млрд руб. — по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах. До февраля 2021 года «Холоп» был одним из трех российских фильмов, которым, по сведениям «Бюллетеня кинопрокатчика», удалось собрать более 2 млрд руб. в прокате по стране. В феврале отметку в 2 млрд руб. превысили сборы фильма «Последний богатырь. Корень зла».

Об успехе фильма — в материале “Ъ FM” «Ставка Disney на русский фольклор сыграла».