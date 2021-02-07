Вторая часть «Последнего богатыря» собрала 2 млрд рублей

Сборы фильма «Последний богатырь. Корень зла» превысили 2 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», всего 15 фильмов собрали в российском прокате больше 2 млрд руб., из них 4 — отечественные (статистика ведется с 2004 года).

Сиквел сказки посмотрели 6,8 млн зрителей. Первый фильм «Последний богатырь» собрал в прокате 1,7 млрд руб. при 7,3 млн зрителей.

«Последний богатырь. Корень зла» — единственный фильм, который вышел в 2020 году (31 декабря) и собрал больше 2 млрд руб. в прокате. Хотя в 2020 и 2021 годах действовали и действуют ограничения на посещаемость залов.

Лидеры по сборам среди отечественных фильмов:

«Холоп» — 3,2 млрд руб. (2-е место в общем рейтинге);

«Движение вверх» — 3 млрд руб. (3-е место);

«Т-34» — 2,3 млрд руб. (7-е место);

«Последний богатырь» — 2 млрд руб. (15-е место).

Об успехе картины — в материале “Ъ” «Кинозрители ограничились "Последним богатырем"».