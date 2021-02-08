Ставка Disney на русский фольклор сыграла

«Последний богатырь: Корень зла» заработал 2 млрд руб. и вошел в топ-5 по сборам среди отечественных фильмов. Продолжение приключений москвича Ивана в сказочном мире даже с ограничениями из-за пандемии обогнало первую часть. Чем этот успех объясняют кинокритики? Об этом — Анастасия Парфенова.



То, что продолжение имеет все шансы на достойную кассу, предсказывали уже после выхода первой части. В 2017-м «Последний богатырь» стал лидером года по результатам бокс-офиса. Приключение москвича Ивана в волшебной стране Белогорье смогло заработать более 1,5 млрд руб. Тогда российские критики посчитали вторую попытку Disney скрестить русский фольклор и спецэффекты блокбастера очень неплохой.

Первым проектом студии в России стала «Книга мастеров». Фэнтези с Гошей Куценко, Лией Ахеджаковой и Екатериной Вилковой — актриса также играет в двух частях «Богатыря» — едва покрыло свой бюджет, заработав 316 млн руб. в прокате. Казалось, продолжению «Последнего богатыря», который стал третьей попыткой Disney, помешают ограничения по заполняемости кинозалов. Но у фильма уже есть некоторая узнаваемость, подчеркивает кинообозреватель «Российской газеты» Алексей Литовченко:

«Это довольно приятное, ненапряжное развлечение, которое подходит для всей семьи. Персонажи всем известных русских народных сказок борются со злом. Там все просто: никакого порога вхождения не требуется. Также учитываются такие факторы, как цены на билеты, которые в новогодние праздники были реально завышены. Кроме того, практически отсутствовали серьезные конкуренты. Январь-февраль — такой период, когда фильмы, от которых ожидают крупных сборов, в прокат обычно не выпускают».

Получается, что семейная аудитория была готова смотреть мультфильмы и фэнтези, а подходящих для них ярких новинок не было. К примеру, анимационный фильм «Душа», который вышел на пару уикендов позже «Последнего богатыря», получился глубоко философским, считает кинокритик Forbes и портала «Кинопоиск» Дмитрий Барченков. Также на руку сказке про Белогорье сыграла любовь аудитории к русскому фольклору и американским блокбастерам.

«В индустрии существует проблема нестыковки бюджета и сценария. Если мы видим блокбастер, там, скорее всего, будет плохая задумка. То же самое происходит и здесь: сюжет расползается, увлекает путешествиями, которые претерпевает герой. В России есть такая необъяснимая любовь к фольклору. Дети нового поколения не настолько вдохновлены сказками.

Русский фольклор здесь подается под призмой супергероики.

Главный персонаж выглядит не как Иванушка-дурачок из русских сказок, а как супергерой со своими способностями, что и повлияло на детскую любовь»,— отмечает Барченков.

Среди самых кассовых российских фильмов «Последний богатырь: Корень зла» занимает четвертую строчку. В рейтинге «Бюллетеня кинопрокатчика» его обгоняют комедия «Холоп» и драма «Движение вверх», собравшие свыше 3 млрд руб., а также военный фильм «Т-34» — у него 2,3 млрд. И скорее всего, продолжение «Последнего богатыря» уже не сможет догнать их, отмечает гендиректор объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин:

«Я думаю, что, может быть, картина приблизится еще на 50-100 млн, но не более. Дело в том, что стартуют новые релизы, кинотеатры нерезиновые, и, конечно, “Последнего богатыря” будут вытеснять. То есть один сеанс, вероятно, будет оставаться в 15- и 12-зальных кинотеатрах. Там, где количество помещений меньше, фильм просто будут вытесняться новым репертуаром. Хорошие релизы в принципе были равномерно распределены в январе. Но все-таки на этой неделе День всех влюбленных, и направленность будет скорее комедийная, молодежная, нежели семейная».

Какие праздничные фильмы стали самыми кассовыми Читать далее

В целом в российском прокате 15 картин собрали более 2 млрд. Лидером рейтинга долгие годы остается «Аватар» Джеймса Кэмерона — картина в кинотеатрах по всей стране заработала более 3,5 млрд руб.

Ольга Сергиенко