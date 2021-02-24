Суд в Лондоне вновь отказал «Татнефти» во взыскании средств с Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Лондона отклонил повторный иск «Татнефти» к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и другим украинским бизнесменам с требованием взыскать $294,3 млн. Компания обвиняла бизнесменов в присвоении средств от поставок нефти на Кременчугский НПЗ, который в 2009 году перешел под контроль группы «Приват». Суд отклонил иск в связи с истечением срока давности.

Суд указал на сроки давности, прописанные в законодательстве России. «Применение нормы о трехлетнем сроке исковой давности в соответствии с российским законодательством означает, что срок исковой давности "Татнефти" истек. Эта норму не следует отклонять как несовместимую с английским публичным порядком»,— передает ТАСС решение суда. Напомним, для случаев особо крупного мошенничества установлен десятилетний срок давности.

Представитель «Татнефти» сообщил ТАСС, что компания считает вердикт «односторонним и предвзятым» и изучает возможности апелляции.

Высокий суд Лондона в 2016 году уже отказывал «Татнефти» в исковых требованиях к бизнесменам — тогда компания оценивала сумму ущерба в $334 млн. Компании удалось обжаловать то решение в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

О прошлом вердикте Высокого суда Лондона — в материале “Ъ” «"Татнефть" не смогла победить "Приват"».