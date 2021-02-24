«Чешские авиалинии» намерены уволить всех сотрудников из-за последствий коронавируса

Чешская государственная авиакомпания Czech Airlines («Чешские авиалинии») уведомила департамент занятости страны о планах уволить всех 430 сотрудников компании, сообщают газеты Hospodarske Noviny и Seznam Zpravy со ссылкой на главу профсоюза работников авиаотрасли Терезу Лоффельманову. Причиной для массового увольнения называются последствия пандемии коронавируса.

По сообщению Seznam Zpravy, группа компаний Smartwings, которой принадлежит Czech Airlines, в начале февраля запросила государственную поддержку в 1,1 млрд чешских крон (более $51 млн). Глава Министерства транспорта, промышленности и торговли Чехии Карел Хавличек сообщил изданию, что министерство не готовит особую поддержку для Smartwings. Госпожа Лоффельманова сказала, что сотрудникам не сообщили план действий компании на ближайшие недели.

Число международных прибытий всеми видами транспорта в 2020 году сократилось на 74%, или 1 млрд, сообщала Всемирная туристская организация при Организации Объединенных Наций (ЮНВТО). Пандемия коронавируса отразилась на показателях мировых авиакомпаний. В мае 2020 года немецкая авиакомпания Lufthansa и Экономический стабилизационный фонд Германии согласовали планы, по которым контроль над перевозчиком в рамках господдержки перейдет государству впервые с 1994 года. В декабре 2020 года газета Bild am Sonntag сообщала о планах Lufthansa сократить 29 тыс. сотрудников до конца года.

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