Агентство при ООН назвало 2020 год худшим для туризма

Туристическая отрасль в 2020 году недосчиталась $1,3 трлн дохода от экспорта, а число прибытий международными маршрутами сократилось на 1 млрд по сравнению с предшествующим годом, сообщила Всемирная туристская организация при Организации объединенных наций (ЮНВТО). Учреждение назвало минувший год худшим для индустрии туризма за всю историю наблюдения.

Число международных прибытий в 2020 году сократилось за год на 74%, тогда как во время глобальной рецессии 2009 года падение составило 4%, указано на сайте ЮНВТО. В свою очередь, потери отрасли в 2020 году превысили потери в течение предыдущего кризиса в 11 раз.

Почти половина экспертов ЮНВТО (45%) считают, что ситуация в 2021 году будет лучше, чем годом ранее. При этом 30% ожидают ухудшения обстановки, а 25% — схожих результатов. «Из-за меняющегося характера пандемии (коронавируса.— “Ъ”) многие страны вновь вводят более жесткие ограничения на путешествия… Вместе с этим ожидается, что постепенная вакцинация от COVID-19 поможет восстановить потребительскую уверенность, способствовать ослаблению ограничений и постепенно нормализовать путешествия в течение следующего года»,— указано на сайте организации.

О состоянии туристического рынка к концу 2020 года — в материале “Ъ” «Путешествуйте вокруг своей комнаты».