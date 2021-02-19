Пензенская полиция провела облаву на коммунистов

В Пензе в пятницу полиция задержала нескольких активистов КПРФ, причастных к организации протестной акции 23 февраля. В течение дня в отделения были доставлены пять человек, в том числе руководитель фракции партии в Пензенской городской думе Александр Смирнов и первый секретарь обкома, депутат областного заксобрания Георгий Камнев. Всем задержанным вменяют нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Акция КПРФ должна была пройти 23 февраля в формате встречи с депутатами, для которой не требуется согласования с органами власти. Несмотря на задержания, коммунисты не намерены отказываться от проведения мероприятия. В пензенской полиции задержания не комментируют.

Как рассказала “Ъ” первый секретарь Пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова, утром 19 февраля на улице возле дома четверо полицейских задержали первого секретаря Ленинского райкома партии Руслана Бахтеева, его доставили в пензенский ОП-2 на улице Ленина. Затем был задержан депутат Пензенской гордумы, руководитель фракции КПРФ Александр Смирнов, доставленный в ОП-1 на улице Некрасова.

Кроме того, как сообщила Юлиана Котова, утром полицейские пришли домой к первому секретарю обкома КПРФ, депутату Пензенского заксобрания Георгию Камневу и пытались доставить его в отделение. Однако коммунист согласился добровольно приехать в полицию без конвоя. Сейчас, по словам госпожи Котовой, он тоже находится в отделении.

В пресс-службе регионального отделения КПРФ уточнили, что в полиции с господином Камневым провел беседу начальник УМВД России по Пензе Владимир Лысов.

Позже был задержан координатор «Левого фронта» в Приволжском федеральном округе Сергей Падалкин. Сначала полицейские пришли к нему домой, но не застали его там. Сотрудники МВД позвонили господину Падалкину, и он сообщил им, что находится в Пензенском обкоме КПРФ. Полицейские прибыли туда, задержали его и доставили в ОП-5 на Воронежской улице.

Госпожа Котова отметила, что всем задержанным вменяют ст. 20.2 КоАП за призыв к несанкционированной акции протеста 23 февраля.

«Акция планировалась в форме встречи с депутатом, для которой не требуется уведомление»,— пояснила Юлина Котова.

Как сообщал “Ъ”, на 23 февраля КПРФ запланировала всероссийскую акцию протеста, посвященную различным вопросам, в том числе проблемам экономического кризиса и политических репрессий. Акцию должны поддержать представители Компартии по всей стране.

Ранее Георгий Камнев говорил “Ъ”, что в Пензе партия планирует проводить акцию в форме встречи с депутатом городской думы Александром Смирновым. «Мы не стали подавать заявку на проведение митинга, и как такового митинга у нас не будет. Мы планируем возложить цветы к стеле "Слава героям". Думаю, ничего страшного, если мы проведем такую патриотическую акцию, нет»,— заявил господин Камнев. При этом, по его словам, правоохранительные органы проинформировали представителей регионального отделения КПРФ, что им будет вручено предостережение о недопустимости нарушений при проведении массового мероприятия.

На сайте пензенского отделения КПРФ опубликовано приглашение на протестную акцию 23 февраля. «Мы требуем обеспечить выплаты всем гражданам в связи с пандемией, отменить позорную пенсионную реформу, обеспечить возможность получения бесплатного образования и бесплатной медицины, снизить стоимость проезда в городском общественном транспорте и не допустить роста тарифов на услуги ЖКХ»,— говорится в объявлении.

После того как Георгий Камнев вышел из отделения, он рассказал “Ъ”, что в отношении него протокол о нарушении составлен не был. «С меня взяли объяснения. Я рассказал, что 23 февраля мы ежегодно проводим подобные мероприятия, у нас в партии есть ветераны боевых действий, люди, награжденные орденами Мужества. Для нас происходящее крайне возмутительно. Это общенациональный праздник, и нет ничего плохого в том, что мы проведем встречу с депутатом и возложим цветы. Странно, что полиция так отреагировала»,— отметил господин Камнев. Он также сказал, что, хотя в отношении него не был составлен протокол о нарушении, остальные задержанные ждут судов за призывы к несанкционированной акции.

«Часть наших активистов, которые также считают, что их могут привлечь по этой статье, пока скрываются от полиции»,— сообщил коммунист.

По его словам, несмотря на действия полиции, Пензенский обком КПРФ не планирует отказываться от мероприятия.

Руководитель пресс-службы УМВД по Пензенской области Ольга Евдокимова сказала “Ъ”, что ничего не знает о задержаниях активистов Компартии, и отказалась от дальнейших комментариев.

Сергей Петунин, Саратов