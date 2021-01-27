Центр имени Чумакова преподнесет свой препарат

Россия пополнит запасы вакцин: в феврале в гражданский оборот поступит третий препарат от коронавируса. Речь идет о разработке Центра имени Чумакова, на рынок он выйдет под названием «КовиВак». Ранее Минздрав получил все необходимые документы для регистрации этой вакцины, и в ближайший месяц она станет доступна всем желающим, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В отличие от доступных сейчас препаратов «КовиВак» содержит так называемый убитый вирус, который и будет вызывать иммунный ответ. Насколько это безопасно? И кому подойдет эта вакцина? Расскажет Владислав Викторов.

Вакцины на основе «убитого» вируса считаются классическими. В случае с COVID-19 исходный образец вируса специалисты Центра имени Чумакова взяли «от конкретного больного». Чтобы найти его, сотрудникам пришлось собрать 400 разных проб у пациентов больницы в Коммунарке. А после этот вирус в лаборатории инактивировали и приготовили вакцину. Все это абсолютно безопасно для пациента, отмечает врач-иммунолог Владимир Болибок, и в нынешних условиях такой препарат необходим:

«Убитый вирус не заражает клетку. В отличие от всех остальных вакцин, цельновирионная вакцина содержит полный набор антигенов, вирусные частицы, и, таким образом, будет полноценный иммунитет против всех белков, всех антигенов коронавируса. Все время появляются новые штаммы, и есть опасность, что вирус будет ускользать от узко нацеленных вакцин, а вот цельновирионная, скорее всего, не даст ему выскользнуть».

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Впрочем, и другие российские производители обещают полную защиту от новых штаммов коронавируса, хотя сделаны все доступные сейчас препараты на других платформах. И единственная вакцина, с которой могла бы конкурировать разработка Центра имени Чумакова, китайская, компании Sinovac, в ее основе также «убитый» вирус. Но недавно препарат испытали в Бразилии, и его эффективность по итогам исследований оказалась на 30% ниже заявленной, отмечает генеральный партнер биотех-фонда ATEM Capital Антон Гопка: «Мы видели данные по китайской вакцине Sinovac в Бразилии, где, к сожалению, цифры не впечатляющие. Казалось бы, наиболее традиционная вакцина с проверенной технологией, платформой, но не показала выдающихся результатов. По нашей вакцине пока информации вообще нет, поэтому надеемся, что до поступления в гражданский оборот и до массовой вакцинации этой вакциной будут какие-либо данные опубликованы».

Российские разработчики и правда не торопятся раскрывать данные об эффективности своей вакцины до завершения третьей фазы испытаний, что, впрочем, правильно, отмечают собеседники “Ъ FM”. Хотя недавно гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов говорил, что предварительно иммунная реакция организма после первой прививки составляет примерно 70%, а после второй — около 90%. А что касается побочных эффектов, то 300 добровольцев с ними не столкнулись. Однако даже если итоговые результаты будут хорошими, у разработчиков может возникнуть другая проблема, продолжает Антон Гопка:

«Конечно, производство такой вакцины требует определенных помещений. Мы должны работать непосредственно с самим вирусом, и это далеко не везде возможно, поэтому требуется определенная сертификация по биобезопасности, масштабировать такое производство будет, наверное, достаточно непросто. Случаев, когда люди заражались именно этим вирусом, который как раз был инактивирован, практически не было, но они не исключены. Поэтому требуется определенный уровень проверки качества».

В Центре имени Чумакова рассчитывают, что к середине марта смогут производить как минимум 100 тыс. доз в неделю, а по итогам года — 10 млн доз. Впрочем, это не сравнится с объемами производства вакцины «Спутник V», отмечает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко: «Вакцина производства "Вектор" поступит несколько раньше, чем вакцина Чумакова. Сами производители вакцины Центра Чумакова говорят о том, что она поступит в гражданский оборот в марте-апреле. Это было необходимо для подготовки производственных площадей, поэтому в течение двух-трех месяцев мы будем иметь возможность выбирать из трех вакцин. Темпы вакцинации, безусловно, это ускорит.

Сейчас многие регионы мало прививают из-за отсутствия вакцин именно».

А это, в свою очередь, приблизит момент возвращения к прежней жизни. Однако собеседники “Ъ FM” отмечают, что уже сейчас следует подумать на перспективу о создании стратегии вакцинации от коронавируса. Эксперты считают, что COVID-19 может стать сезонной инфекцией, а значит, уже к осени нужно понимать, кого и когда, а главное, в каких количествах нужно регулярно прививать. Иначе уже к концу года мы можем столкнуться с очередным всплеском заболеваемости.