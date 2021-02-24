Слиятельная политическая сила

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» 22 февраля провели объединительный съезд, создав новую левопатриотическую организацию «Справедливая Россия — За правду». Объединенная партия рассчитывает занять второе место на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, а лидеры трех политических сил составят федеральную часть ее партийного списка. Несмотря на то что в руководящих органах новой партии доминируют представители эсеров, конфликтов между союзниками в процессе объединения эксперты не ожидают, отмечая, что слияние уже положительно отразилось на электоральных рейтингах «Справедливой России».

Объединительный манифест лидеры партий «Справедливая Россия» (СР), «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали 28 января. Как утверждали тогда источники “Ъ”, идея слияния трех партий на базе СР исходила от администрации президента, но переговоры шли непросто: эсеры сомневались, что попутчики прибавят им голосов на выборах, а две непарламентские партии боялись раствориться в СР.

Эти опасения особенно чувствовались 22 февраля в выступлениях на съезде партии «За правду», представители которой постоянно повторяли, что сторонники Захара Прилепина — это «энергичная, новая, живая» политическая сила. Сам господин Прилепин в разговоре с «РИА Новости» допустил возможность воссоздания своей партии в прежнем виде в любой момент, потому что «все интеллектуальные и прочие структуры продолжают существовать». Он также отметил, что «Движение Захара Прилепина» и «Гвардия Захара Прилепина» продолжат самостоятельное существование даже после слияния трех партий.

Тем не менее, вопреки всем сомнениям и опасениям, объединение состоялось. Три партии провели отдельные съезды в разных помещениях Центра международной торговли в Москве, по итогам которых «За правду» и «Патриоты России» приняли решение о ликвидации, а СР — о реорганизации. По этому случаю эсеры внесли в свой устав изменения.

У партии появилось новое полное название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и его краткий вариант: «Справедливая Россия — За правду».

Сменились эмблема и флаг, а статья устава «Предмет и цели деятельности партии» была дополнена еще одной основной целью: содействие объединению на платформе партии всех левых и патриотических сил России.

В партии также были введены новые выборные должности: сопредседатель—председатель центрального совета (им стал Геннадий Семигин) и сопредседатель—председатель палаты депутатов (этот пост занял Захар Прилепин). Сергей Миронов был избран председателем обновленной партии.

Кроме того, в ее региональных организациях появится должность заместителя председателя совета отделения.

Избранный на съезде президиум центрального совета партии на две трети состоит из представителей СР. В него среди прочих вошли сенатор Александр Бабаков, которого называли спонсором партии «За правду», близкий к администрации президента политолог Дмитрий Гусев, недавно избранный руководителем центрального аппарата СР, телеведущая «Первого канала» Марина Ким и профессор МГЮА им. Кутафина Сергей Кабышев, который в 2000, 2004 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и возглавлял юридическую службу его избирательного штаба. По итогам съезда лидеры объединенной партии снова заявили, что рассчитывают на второе место на сентябрьских выборах в Госдуму. Напомним, что по итогам думских выборов 2016 года СР заняла четвертое место, получив по партспискам 6,22% голосов и победив в семи одномандатных округах.

Заместитель руководителя фракции СР в Госдуме Валерий Гартунг, возглавляющий избирательный штаб партии, рассказал “Ъ”, как проходит объединительный процесс в регионах. По его словам, подавляющее большинство отделений останется в прежнем составе. «В лучшем случае представители новых партий войдут в советы региональных отделений на должности заместителей. Где-то сменятся руководители региональных отделений, но таких отделений совсем мало»,— сообщил депутат. Он отметил, что, например, в его Челябинской области изменения вряд ли будут: «Представители этих партий в Челябинске себя не проявили. Но если бы проявили, мы бы дали им возможность участвовать, место в строю всегда найдется. Если люди хотят что-то сделать, усилить нашу кампанию, я как руководитель избирательного штаба буду это только приветствовать».

Главный политтехнолог СР Дмитрий Гусев уверен, что никаких проблем с объединением партий в регионах возникнуть не должно, так как «каждая партия хочет получить максимальный результат на выборах, а это объединение принесет только добавку к рейтингу». В доказательство он приводит данные исследования ВЦИОМа, согласно которым суммарный рейтинг трех партий на конец января составлял 9%, а объединенной партии — 10%.

Отметим, что по состоянию на 14 февраля, согласно опубликованным на сайте ВЦИОМа данным, за СР были готовы проголосовать 7,4% от всех опрошенных против 6,2% в конце января.

Политолог Михаил Виноградов полагает, что конфликты вокруг объединения возможны лишь в некоторых партийных отделениях: «Есть мнение, что в части регионов (особенно способных платить за себя) возможно искрение, но все же некритичное. Число сильных региональных отделений заметно снизилось, а более слабые привычны ко всему». При этом в последнее время у СР действительно несколько вырос рейтинг и снижается антирейтинг, добавляет эксперт.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина