Лидеры «Справедливой России» встретились с блогерами Сергей Миронов рассказал им, что русских должно быть больше

Сергей Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин и другие представители объединенной партии «Справедливая Россия — за правду» в четверг вечером встретились с идейно близкими блогерами. Представители интернет-сообщества расспрашивали партийцев о русской идее, социализме, а также о цензуре и запрете мата в интернете. Опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что работа с блогерами несет определенную пользу для партий во время избирательной кампании, например помогает протестировать, какой месседж будет иметь отклик у аудитории. Сложность состоит в том, что у каждого блогера своя аудитория со своими интересами.

28 января лидеры партий «Справедливая Россия» (СР), «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали объединительный манифест новой партии, которая должна быть официально создана на базе СР на съезде 22 февраля. В преддверии этого события партийцы проводят совместные мероприятия, одним из которых стала встреча с блогерами в минувший четверг.

Первой темой, которая заинтересовала участников встречи, стала цензура в интернете. Блогер Диана Кади из Крыма сообщила, что ознакомилась с идеологическими постулатами, которые партия «За правду» приняла накануне на II Всероссийской конференции. Один из них — «Цензура в СМИ и в интернете — норма». Госпожа Кади спросила, не захочет ли новая партия закрыть ее блог, на всякий случай сообщив, что его направленность — патриотическая, или же партийцы пытаются найти общий язык с молодежью. Лидер партии «За правду» Захар Прилепин на это ответил, что «железная пята капиталистического режима, который выкручивает свободу слова революционерам», всегда вызывала у него неприятие: «Но тут необходимо проводить границу у себя в голове: где вы, где они, где правда, где неправда, где гражданское общество, а где бред сивой кобылы».

На помощь ему пришел лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, придав партийному отношению к цензуре более конкретные очертания.

Господин Миронов рассказал, что в программе СР есть предложение о создании общественного совета, который ничего бы не запрещал, но давал бы моральную оценку тому, что выходит в СМИ, «тому безумию, пошлости и гадости, которая каждый день на нас выливается».

«По нашему мнению, туда не должны входить ни журналисты, ни политики. У нас достаточно людей здравых, умных, интеллигентных», сказал он, однако посетовал, что идея не нашла поддержки в профессиональном сообществе.

Блогеров также волновал вступивший в силу 1 февраля закон о запрете мата в соцсетях. На это лидеры новой партии ответили, что хотя и знают русский мат, но не употребляют его, и призвали блогеров «шире использовать богатство русского языка», воздержавшись, впрочем, от высказывания своей позиции по поводу законодательного запрета мата в соцсетях.

Затем блогеры спросили партийцев, в чем состоит русская идея. Выяснилось, что каждый видит ее по-своему. «Надо, чтобы нас, русских, в нашей многонациональной стране было больше. Чтобы наши женщины не боялись рожать, чувствуя уверенность в завтрашнем дне»,— сказал Сергей Миронов. Вряд ли эти слова предназначались для Дианы Кади из Крыма.

«Русская идея и выражается в словах "за правду", потому что русский человек всегда искал правды,— поделился мнением член экспертного совета партии "За правду" политолог Сергей Михеев.— Иногда человек чувствует, что "по закону, но не по правде"». По его мнению, если бы удалось приблизить правду и закон, было бы неплохо.

Геннадий Семигин считает, что русская идея — это в первую очередь «доброта, милосердие, помощь другу».

Блогеры попросили Захара Прилепина развить еще один идеологический постулат партии «За правду: «Расширение России — норма». В ответ он высказал идею «великого антиглобалистского проекта»: «Крымская история подарила России серьезную долю суверенитета, а российской финансово-экономической элите — колоссальное количество санкций. Если мы одну за другой признаем еще несколько территорий, то наша элита вынуждена будет стать глобалистской и суверенной, потому что больше ее никуда не пустят, против нее объявят санкции, откроют уголовные дела, и они останутся с нами навсегда».

Работа с блогерами давно уже стала для многих партий частью предвыборных технологий «На блогерах логично разминаться, то есть потестировать, что из повестки телевизионных ток-шоу вообще не заходит, а что вызывает хоть какой-то отклик. Ну и плюс поучиться не только говорить, но и слушать аудиторию или хотя бы имитировать это слушание»,— полагает политолог Михаил Виноградов.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, блогеры, как и СМИ, позволяют достучаться до избирателя. «Сложность здесь в том, что у разных блогеров разные аудитории с разными интересами и достучаться до всех них с помощью одного и того же месседжа непросто. Он должен быть действительно профессионально сформулированным — не только убедительным, но и интересным. Без хорошего месседжа все это общение не имеет смысла»,— считает эксперт.

Ксения Веретенникова