За Илью Муромца против Человека-паука

Лидеры объединенной левопатриотической партии «Справедливая Россия — за правду» в пятницу, 12 февраля, встретились с деятелями культуры. Стилист Сергей Зверев пожаловался на недофинансирование культуры в регионах, исполнительный директор МХАТ имени Горького, в котором Захар Прилепин служит заместителем художественного руководителя, попросила разработать стандарты «досугового процесса», а фолк-певец Алексей Поддубный (сценический псевдоним «Джанго») посетовал на популярность у подростков Человека-паука и музыки группы «Ленинград». В ответ Захар Прилепин вспомнил про американское кантри, а заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов заявил, что программа его партии вполне отвечает чаяниям культурных деятелей.

На встречу с мастерами культуры в кинотеатр «Октябрь» пришли председатель партии «За правду» Захар Прилепин, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов и член Центрального политсовета партии «Патриоты России» Сергей Глотов.

Первым неожиданно взял слово стилист и шоумен Сергей Зверев. На встречу он пришел одетым в черные кроссовки на высокой подошве, серый костюм с белой рубашкой и голубым галстуком и большую светло-зеленую фетровую шляпу. Напомним, в январе господин Зверев заявлял, что намерен баллотироваться в Госдуму от Бурятии самовыдвиженцем или от какой-либо партии. Господин Зверев пожаловался партийным деятелям, что в регионах дворцы культуры стоят заброшенными, а проникновение интернета в провинции оставляет желать лучшего.

— Если нет связи — какая там может быть культура? У меня душа болит за тех, у кого вообще ничего нет. Там, где люстры Swarovski и хорошие артисты приезжают, я радуюсь. Но тем, у кого ничего нет, надо помочь! — беспокоился стилист.

В ответ Захар Прилепин тоже неожиданно привел в пример США (в 2008 году он побывал там в рамках программы «Культурные лидеры открытого мира», финансируемой Конгрессом). Там, по его словам, «в разных уголках страны существуют разные точки притяжения — кантри, джаз, блюз и другие характерные жанры». Господин Прилепин согласился с Сергеем Зверевым: «Нужны не такие большие деньги, чтобы провести интернет в 99% деревушек или поставить дворцы пионеров, чтобы условные рэп-музыканты могли иметь свою простейшую студию и записывать песни».

«Первое, что надо сделать, придя в Госдуму, это покончить с остаточным финансированием культуры в последние 30 лет»,— поделился законодательными планами представитель «Патриотов России», бывший депутат Госдумы первого, второго и четвертого созывов Сергей Глотов.

Татьяна Ярошевская, исполнительный директор МХАТ имени Горького (Захар Прилепин — заместитель художественного руководителя этого театра Эдуарда Боякова), спросила партийцев, планируют ли они, придя в Госдуму, разработать некие стандарты образовательного, воспитательного и досугового процесса, «которые будут понятны абсолютно всем». На это господин Прилепин напомнил, как культуру поднимали большевики: вся партийная верхушка в приказном порядке читала современную русскую литературу и выступала на заседаниях правительства с докладами по этому поводу. Он посетовал на то, что уровень наших региональных руководителей — это «Сектор газа» и Михаил Круг. По его мнению, их нужно принудительно культурно образовывать, а потом уже разговаривать о стандартах.

Музыкант Алексей Поддубный был недоволен тем, что дети матерятся, сидят в TikTok, слушают Билли Айлиш и музыку группировки «Ленинград» (ее лидер Сергей Шнуров с июля прошлого года — сопредседатель Партии роста). Господин Поддубный сказал, что героями у детей должен быть не Человек-паук, а Илья Муромец, и выступил за появление соответствующей государственной программы.

Отвечая на вопрос “Ъ” о программе объединенной партии в области культуры, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов сказал: «Зачем стучаться в открытую дверь? Надо посмотреть нашу программу. Я думаю, мы совпадем в основных тезисах с нашими коллегами из партии "За правду". Возможно, что-то нужно добавить. Но менять приоритеты точно не нужно».

Напомним, 28 января лидеры партий «Справедливая Россия» (СР), «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали объединительный манифест новой партии, которая должна быть официально создана на базе СР на съезде 22 февраля.

Ксения Веретенникова