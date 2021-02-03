«Справедливой России» добавили партий и контроля

Президент политконсалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев, которого представители экспертного сообщества называют близким к администрации президента (АП), возглавил центральный аппарат партии «Справедливая Россия» (СР). Он сменил на этой должности Дмитрия Прокопенко, который теперь будет его заместителем. Господин Гусев станет главным политтехнологом объединенной партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и будет курировать ее кампанию на сентябрьских выборах в Думу. По его словам, партия претендует на второе место, хотя некоторые эксперты полагают, что слияние может лишить СР части ее традиционных избирателей.

Дмитрий Гусев пояснил “Ъ”, что на время избирательной кампании аппарат станет «исполкомом» и предвыборным штабом партии: «Сейчас главная задача — это победа на выборах. Мы намерены занять второе место». По словам господина Гусева, его назначение заранее обсуждалось с лидерами трех объединяемых партий: «Меня пригласили заняться этим проектом. Я сказал, что, если задача не кратковременная, а большая и серьезная, я готов отдать им свой опыт и силы». Дмитрий Гусев уточнил, что главой избирательной кампании штаба эсеров остается депутат Валерий Гартунг: «Возможно, я буду первым замглавы штаба. Все это будет обсуждаться». Он допускает свое участие в думских выборах от новой партии.

Источники “Ъ”, близкие к АП, отмечают близость Дмитрия Гусева к внутриполитическому блоку администрации президента — он, в частности, регулярно общается с начальником управления по обеспечению деятельности Госсовета Александром Харичевым. Собеседники “Ъ” напоминают, что господин Гусев был одним из политконсультантов, работающих на кампании по выборам губернатора Хабаровского края 2018 года, которые, впрочем, завершились поражением тогдашнего главы региона Вячеслава Шпорта и победой Сергея Фургала. Господин Гусев работал также на повторных выборах губернатора Приморского края в декабре 2018 года, отвечая за пиар врио губернатора Олега Кожемяко в соцсетях. В 2019 году господин Гусев вел в качестве политтехнолога кампании ряда провластных кандидатов в Мосгордуму, а в 2020-м некоторое время занимал должность советника по вопросам внутренней политики врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Информированные собеседники “Ъ” отмечают, что Дмитрий Гусев должен был также заниматься референдумом по объединению области и Ненецкого автономного округа, от которого в итоге отказались. В 2020 году Дмитрий Гусев также стал победителем курируемого администрацией президента конкурса «Лидеры России. Политика».

Как ранее писал “Ъ”, идея слияния СР с партиями Геннадия Семигина и Захара Прилепина возникла после того, как проект последнего не оправдал возложенных на него надежд на региональных выборах в сентябре прошлого года. Собеседники “Ъ” предполагали, что объединенная партия сможет стать партнером «Единой России» в будущей Думе, если партии власти не хватит мандатов до конституционного большинства в 300 мест. Накануне назначения господина Гусева секретарь президиума центрального совета СР Олег Шеин сообщил “Ъ”, что партию в ближайшее время ждет кадровое усиление, после которого она сможет претендовать на второе место по итогам думских выборов. Господин Шеин уточнил, что главой избирательного штаба СР остается депутат Валерий Гартунг. Сам господин Гартунг в разговоре с “Ъ” отметил, что он, возможно, останется главой штаба, но этот вопрос будет решаться после съезда 22 февраля, на котором будет юридически оформлено слияние СР с «За правду» и «Патриотами». Источник, близкий к руководству СР, поясняет, что господина Гусева направили в партию «больше для контроля», чем «для выполнения сверхзадач», но он может быть наделен полномочиями по ведению кампании, которые, вероятно, заберут у господина Гартунга, даже если тот останется главой штаба.

АП периодически прикрепляет к важным для нее партийным проектам своих консультантов: например, экспертный совет ЕР с 2018 года возглавляет экс-глава президентского управления по внутренней политике, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. С Партией пенсионеров за социальную справедливость, по словам информированных собеседников “Ъ”, работает близкий к АП политконсультант Григорий Казанков. Партия первоначально рассматривалась как спойлер, но показывает неплохие результаты за счет названия и удачных лозунгов. Председателем ее центрального совета является Владимир Бураков, в начале 2000-х работавший в АП в качестве замначальника территориального управления и начальника управления по взаимодействию с полномочными представителями президента РФ в федеральных округах. Политтехнолог Евгений Минченко сотрудничает с партийным стартапом «Новые люди».

Политолог Константин Калачев видит в назначении Дмитрия Гусева знак того, что СР становится «самым близким и самым ведомым партнером» власти: «Гусев — человек опытный. Видимо, ему предлагается транслировать точку зрения АП на формирование партийных списков и выдвижение кандидатов на федеральном и региональном уровне. Это не просто аппаратчик. Это модератор, проводник определенной политики — кадровой и содержательной». Если господин Гусев сам будет в избирательных списках, это не вызовет ревности партийцев, но увеличит управляемость объединенной партии.

Пока не приходится говорить об усилении СР перед выборами, возражает политолог, экс-сотрудник АП Владимир Шемякин: существенную часть электората партии составляли те, кто видел в них «минимальное зло», кого отталкивала политическая определенность и радикальность партии власти, коммунистов и ЛДПР. Радикализация партии, которую внесут новые лица и консультанты, может разочаровать эту часть электората. Господин Шемякин добавляет, что внешних консультантов обычно зовут, когда сами не справляются с негативными тенденциями.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова, Мария Макутина