Справедливые и правдивые хотят стать вторыми

Лидеры партий «Справедливая Россия» (СР), «За правду» и «Патриоты России» в четверг подписали объединительный манифест новой партии, которая должна быть образована на базе СР 22 февраля. В документе сформулированы 12 принципов, объединяющих социал-демократическую и патриотическую идеологию, благодаря которым партия рассчитывает занять второе место на выборах в Госдуму. Партийное руководство уверено, что слияние позволит расширить электоральное поле всех его участников, хотя во многих региональных ячейках к этим прогнозам относятся скептически. Эксперт полагает, что доминирование СР не принесет новой партии кумулятивного эффекта на выборах.
Объединение строится на понимании «справедливости и правды» как политики, отвечающей «национально-государственным интересам России, народа и каждого гражданина», говорится в манифесте, подписанном 28 января лидерами трех партий — Сергеем Мироновым (СР), Захаром Прилепиным («За правду») и Геннадием Семигиным («Патриоты России»). Пример такой справедливости — когда накопления не исчезают «в водовороте "реформ"», а богатые делятся с бедными, считают партийцы.
Новая партия обещает воплотить в жизнь 12 принципов «правды, патриотизма и справедливости», среди которых —прогрессивная шкала налогообложения, ужесточение наказания за коррупцию, госрегулирование тарифов, цен на топливо и продукты первой необходимости, повышение МРОТ, пенсий и пособий. Также партия обещает добиться отмены муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы и вернуть прямые выборы мэров.
После подписания манифеста Сергей Миронов заявил, что главной целью новой партии является второе место на выборах в Госдуму (сейчас СР имеет там 23 мандата из 450). По его словам, по 20 представителей «За правду» и «Патриотов России» уже вступили в СР, чтобы стать делегатами съезда 22 февраля. В этот день их партии самоликвидируются, а СР примет изменения в устав и обновит руководящие органы. В СР не исключают, что ликвидируемые партии преобразуются в общественные движения.
Напомним, три партии приняли решение об объединении 21 января. Тогда господин Миронов сообщил, что полным названием новой партии будет «Справедливая Россия — патриоты — за правду», а сокращенным — «Справедливая Россия — за правду».
Как рассказал “Ъ” зампред фракции СР в Госдуме Валерий Гартунг, в руководящие органы войдут представители всех трех партий, но в каком количестве, пока неизвестно. Сам он, вероятно, останется главой избирательного штаба. «Безусловно, мы рассчитываем на равноправное представительство, это вопрос работы уставной комиссии»,— сказал “Ъ” секретарь ЦК «За правду» Николай Новичков. По словам Сергея Миронова, председателем новой партии будет он, о чем стороны «договорились на берегу», а Захар Прилепин и Геннадий Семигин станут сопредседателями. В общефедеральную часть списка на выборах в Госдуму, по словам господина Миронова, войдут только председатель и сопредседатели: «Здесь все решено».
После съезда объединительные конференции пройдут и в регионах, пояснил “Ъ” Валерий Гартунг: «Там, где у других партий более сильные отделения, объединение произойдет на их кадровом потенциале, то есть будет ротация в пользу новых членов. Сколько таких случаев будет — решит рабочая группа». Николай Новичков добавил, что в большинстве регионов члены СР сохранят посты председателей, так как «работать с уже устоявшимися структурами проще, чем создавать с нуля».
Председатель партии «Патриоты России» Геннадий Семигин (слева) и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (в центре)
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Однако далеко не везде объединение оценивают положительно. В ячейках СР опасаются идеологических проблем, а «заправдинцы» и «патриоты» боятся растворения в СР.
«Что получится — вопрос открытый, потому что Социал-демократическая партия начинает объединиться с ура-патриотами,— заявил “Ъ” член нижегородской СР Евгений Сабашников.— Прилепин — признанный писатель, но человек политически неоднозначный, был в нацболах. Приход таких людей может стать поводом к изменению социал-демократического характера партии». По словам лидера ульяновских «патриотов» Владимира Витрянюка, если СР возьмет в программу принципы его партии, то ничего плохого не случится: «Если же нет, мы потеряем свое лицо, и можно будет спокойно выйти из партии». Готов покинуть партию и глава «патриотов» Пермского края Андрей Степанов: «Я буду работать на условиях слияния, а не поглощения. К сожалению, СР сегодня не может похвастаться супервысокими рейтингами, чтобы претендовать на поглощение».
А лидер челябинского отделения «За правду» Дмитрий Довбня даже заявил “Ъ”, что жизненный цикл СР заканчивается: «Я понимаю, что это "политические танцы" перед выборами в Госдуму и в краткосрочной перспективе объединение может дать нам плюсы. Но в долгосрочной — слишком много минусов».
В четверг перспективы нового проекта обсуждались и на круглом столе, организованном близким к администрации президента Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов презентовал данные опроса, согласно которому 28% россиян слышали об объединении трех партий, а 46% допускают, что проголосуют за новую силу. Отдельно за СР допускают голосование 41% респондентов, за «Патриотов России» и «За правду» — по 21%. Электоральный рейтинг объединенной партии составляет 10%, СР — 6%, «За правду» — 2%, «Патриотов России» — 1%.
Слева направо: председатель партии «Патриоты России» Геннадий Семигин, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Советник председателя СР Михаил Делягин заявил на круглом столе, что новая партия «в каком-то смысле» даже может победить на думских выборах, если «сможет привести на избирательные участки впервые голосующих людей». Первый зампред «За правду» Николай Казаков сказал, что объединение увеличивает «зону поражения электорального поля»: «Захар Прилепин как-то сказал, что наша партия — это сумма наших биографий. Сейчас наших биографий стало радикально больше, поэтому охват аудитории, которая готова воспринять наши идеи, стал шире». А зампред «Патриотов России» Надежда Корнеева вспомнила о политиках 90-х годов, которые не почувствовали «пульс общества» и не смогли сохранить СССР, и пообещала, что новая коалиция, в отличие от КПРФ, будет бороться за власть.
Слева направо: член экспертного совета партии «За правду» Николай Стариков, юрист-международник Кира Сазонова, политолог Александр Казаков и режиссер Владимир Меньшов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ложку дегтя в дискуссию добавил политолог и секретарь экспертного совета «За правду» Олег Матвейчев, в котором новый проект «потерял своего избирателя». Он раскритиковал манифест за популизм и заявил, что когда-то СР «поглотила политические лица» «Родины» и Партии пенсионеров, а теперь то же самое грозит «заправдинцам» и «патриотам». Лицо самой СР господин Матвейчев назвал «серым и невзрачным». «Если СР будет опять доминировать и уберет острые, где-то даже экстремистские моменты у "За правду", это не сработает на кумулятивный эффект и опять принесет низкие проценты»,— предрек эксперт.
В московские теризбиркомы не попали 36 коммунистов
В четверг Мосгоризбирком (МГИК) утвердил окончательные составы 123 территориальных избирательных комиссий (ТИК) Москвы, но 36 членов КПРФ, из-за которых был объявлен добор на вакантные места, так и не прошли в новые составы. Об этом сообщил на своем сайте МГК КПРФ. Документы по итогам заседания МГИКа на сайте комиссии пока не опубликованы.
В конце 2020 года истек срок полномочий 123 из 128 московских ТИК. 5 ноября 2020 завершился прием документов от партий и общественных организаций, желающих выдвинуть своих кандидатов в новые составы комиссий. 18 декабря МГИК опубликовал составы новых ТИК, не включив в них представителей КПРФ, хотя у партии есть квота. Тогда замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут пояснил “Ъ”, что коммунисты неправильно подали документы и для них срок приема документов продлили до 28 декабря.
Коммунисты подали документы заново, однако вместо 123 членов ТИК от компартии МГИК назначил только 87. Московский горком КПРФ в своем заявлении назвал это зачисткой избирательных комиссий «в целях расширения возможностей манипуляции выборами». По его мнению, власти «готовят масштабную фальсификацию итогов предстоящих выборов» в свою пользу.
В ответ на это Дмитрий Реут заявил “Ъ”, что нарушения закона со стороны МГИКа нет, так как квота действует при формировании комиссий, то есть она была действительна 18 декабря: «Мы имели все основания в принципе не назначать их представителей, так как они нарушили закон при внесении предложений. Но мы им дали возможность исправиться. Прием кандидатур был объявлен для всех, кто имеет такое право. Поступило более 200 предложений на 123 места, и преимуществом КПРФ уже не обладала». По его словам, многие кандидатуры КПРФ не обладали необходимым опытом и уровнем образования, и приоритет был отдан кандидатам с более высокими навыками. «Несмотря на грубые нарушения горкомом КПРФ избирательного законодательства при внесении предложений на этапе формирования ТИК, 87 представителей КПРФ все же были назначены»,— добавил он. Елена Рожкова