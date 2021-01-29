Справедливые и правдивые хотят стать вторыми

Лидеры партий «Справедливая Россия» (СР), «За правду» и «Патриоты России» в четверг подписали объединительный манифест новой партии, которая должна быть образована на базе СР 22 февраля. В документе сформулированы 12 принципов, объединяющих социал-демократическую и патриотическую идеологию, благодаря которым партия рассчитывает занять второе место на выборах в Госдуму. Партийное руководство уверено, что слияние позволит расширить электоральное поле всех его участников, хотя во многих региональных ячейках к этим прогнозам относятся скептически. Эксперт полагает, что доминирование СР не принесет новой партии кумулятивного эффекта на выборах.

Объединение строится на понимании «справедливости и правды» как политики, отвечающей «национально-государственным интересам России, народа и каждого гражданина», говорится в манифесте, подписанном 28 января лидерами трех партий — Сергеем Мироновым (СР), Захаром Прилепиным («За правду») и Геннадием Семигиным («Патриоты России»). Пример такой справедливости — когда накопления не исчезают «в водовороте "реформ"», а богатые делятся с бедными, считают партийцы.

Правящая же партия, по их мнению, прислушивается к людям, заинтересованным в сохранении текущей несправедливости: это компрадорский капитал, финансовые спекулянты, импортеры дешевой низкокачественной продукции и либералы.

Новая партия обещает воплотить в жизнь 12 принципов «правды, патриотизма и справедливости», среди которых —прогрессивная шкала налогообложения, ужесточение наказания за коррупцию, госрегулирование тарифов, цен на топливо и продукты первой необходимости, повышение МРОТ, пенсий и пособий. Также партия обещает добиться отмены муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы и вернуть прямые выборы мэров.

Председатель партии «Патриоты России» Геннадий Семигин Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После подписания манифеста Сергей Миронов заявил, что главной целью новой партии является второе место на выборах в Госдуму (сейчас СР имеет там 23 мандата из 450). По его словам, по 20 представителей «За правду» и «Патриотов России» уже вступили в СР, чтобы стать делегатами съезда 22 февраля. В этот день их партии самоликвидируются, а СР примет изменения в устав и обновит руководящие органы. В СР не исключают, что ликвидируемые партии преобразуются в общественные движения.

Напомним, три партии приняли решение об объединении 21 января. Тогда господин Миронов сообщил, что полным названием новой партии будет «Справедливая Россия — патриоты — за правду», а сокращенным — «Справедливая Россия — за правду».

Как рассказал “Ъ” зампред фракции СР в Госдуме Валерий Гартунг, в руководящие органы войдут представители всех трех партий, но в каком количестве, пока неизвестно. Сам он, вероятно, останется главой избирательного штаба. «Безусловно, мы рассчитываем на равноправное представительство, это вопрос работы уставной комиссии»,— сказал “Ъ” секретарь ЦК «За правду» Николай Новичков. По словам Сергея Миронова, председателем новой партии будет он, о чем стороны «договорились на берегу», а Захар Прилепин и Геннадий Семигин станут сопредседателями. В общефедеральную часть списка на выборах в Госдуму, по словам господина Миронова, войдут только председатель и сопредседатели: «Здесь все решено».

Писатель Захар Прилепин Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После съезда объединительные конференции пройдут и в регионах, пояснил “Ъ” Валерий Гартунг: «Там, где у других партий более сильные отделения, объединение произойдет на их кадровом потенциале, то есть будет ротация в пользу новых членов. Сколько таких случаев будет — решит рабочая группа». Николай Новичков добавил, что в большинстве регионов члены СР сохранят посты председателей, так как «работать с уже устоявшимися структурами проще, чем создавать с нуля».

Председатель партии «Патриоты России» Геннадий Семигин (слева) и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (в центре) Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Однако далеко не везде объединение оценивают положительно. В ячейках СР опасаются идеологических проблем, а «заправдинцы» и «патриоты» боятся растворения в СР.

«Что получится — вопрос открытый, потому что Социал-демократическая партия начинает объединиться с ура-патриотами,— заявил “Ъ” член нижегородской СР Евгений Сабашников.— Прилепин — признанный писатель, но человек политически неоднозначный, был в нацболах. Приход таких людей может стать поводом к изменению социал-демократического характера партии». По словам лидера ульяновских «патриотов» Владимира Витрянюка, если СР возьмет в программу принципы его партии, то ничего плохого не случится: «Если же нет, мы потеряем свое лицо, и можно будет спокойно выйти из партии». Готов покинуть партию и глава «патриотов» Пермского края Андрей Степанов: «Я буду работать на условиях слияния, а не поглощения. К сожалению, СР сегодня не может похвастаться супервысокими рейтингами, чтобы претендовать на поглощение».

А лидер челябинского отделения «За правду» Дмитрий Довбня даже заявил “Ъ”, что жизненный цикл СР заканчивается: «Я понимаю, что это "политические танцы" перед выборами в Госдуму и в краткосрочной перспективе объединение может дать нам плюсы. Но в долгосрочной — слишком много минусов».

В четверг перспективы нового проекта обсуждались и на круглом столе, организованном близким к администрации президента Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов презентовал данные опроса, согласно которому 28% россиян слышали об объединении трех партий, а 46% допускают, что проголосуют за новую силу. Отдельно за СР допускают голосование 41% респондентов, за «Патриотов России» и «За правду» — по 21%. Электоральный рейтинг объединенной партии составляет 10%, СР — 6%, «За правду» — 2%, «Патриотов России» — 1%.

Слева направо: председатель партии «Патриоты России» Геннадий Семигин, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Советник председателя СР Михаил Делягин заявил на круглом столе, что новая партия «в каком-то смысле» даже может победить на думских выборах, если «сможет привести на избирательные участки впервые голосующих людей». Первый зампред «За правду» Николай Казаков сказал, что объединение увеличивает «зону поражения электорального поля»: «Захар Прилепин как-то сказал, что наша партия — это сумма наших биографий. Сейчас наших биографий стало радикально больше, поэтому охват аудитории, которая готова воспринять наши идеи, стал шире». А зампред «Патриотов России» Надежда Корнеева вспомнила о политиках 90-х годов, которые не почувствовали «пульс общества» и не смогли сохранить СССР, и пообещала, что новая коалиция, в отличие от КПРФ, будет бороться за власть.

Слева направо: член экспертного совета партии «За правду» Николай Стариков, юрист-международник Кира Сазонова, политолог Александр Казаков и режиссер Владимир Меньшов Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ложку дегтя в дискуссию добавил политолог и секретарь экспертного совета «За правду» Олег Матвейчев, в котором новый проект «потерял своего избирателя». Он раскритиковал манифест за популизм и заявил, что когда-то СР «поглотила политические лица» «Родины» и Партии пенсионеров, а теперь то же самое грозит «заправдинцам» и «патриотам». Лицо самой СР господин Матвейчев назвал «серым и невзрачным». «Если СР будет опять доминировать и уберет острые, где-то даже экстремистские моменты у "За правду", это не сработает на кумулятивный эффект и опять принесет низкие проценты»,— предрек эксперт.

Андрей Прах, Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова, корсеть “Ъ”