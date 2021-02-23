Грузинский омбудсмен назвала арест Мелии позором

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария раскритиковала арест председателя грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелии. По ее словам, это приведет к отчуждению Грузии от западного мира. Сегодня, 23 февраля, утром спецназ штурмовал офис партии в Тбилиси и задержал оппозиционера, обвиняемого в «организации группового насилия против полицейских» и «попытке насильственного захвата власти» в июне 2019 года.

«Нет ничего позорнее того, что произошло 23 февраля, спустя 100 лет после советизации Грузии,— погрома в офисе оппозиционной партии и ареста ее лидера, за чем обязательно последует отчуждение Грузии от западного мира. Наверное, это и есть цель»,— написала госпожа Ломджария в Facebook (перевод по ТАСС).

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили об операции в офисе партии сказал, что правоохранители защитили достоинство и стабильность страны. «Сегодня мы стали свидетелями того, что мы являемся правовым государством и мы являемся сильным государством. У нас есть сильная полиция, очень эффективный министр внутренних дел. Я хочу публично поблагодарить господина Гомелаури от имени нашего правительства и всю полицию за то, что защитили достоинство нашей страны, стабильность нашей страны. Я горжусь вами»,— приводит «Sputnik Грузия» слова господина Гарибашвили.

Уголовное дело против Никанора Мелии и ряда других оппозиционеров возбуждено в июне 2019 года из-за событий так называемой гавриловской ночи с 21 по 22 июня 2019 года, когда соратники основателя ЕНД Михаила Саакашвили под непосредственным руководством Никанора Мелии попытались штурмом взять здание парламента после того, как член Государственной думы РФ от КПРФ, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов в ходе пленарного заседания МАП сел в кресло спикера грузинского парламента.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации».