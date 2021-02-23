Киев заявил о гибели военного из-за обстрела

Один украинский военный погиб в результате обстрела, сообщила пресс-служба делегации Киева в Трехсторонней контактной группе. По ее данным, еще один военный был ранен.

«Сегодня, 23 февраля, около 7:00 (8:00 мск) на направлении Светлодарск в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ»,— написала пресс-служба в Telegram. Украинская сторона направила соответствующую ноту в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, говорится в сообщении.

Ранее представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики обстреляли из миномета поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действует режим прекращения огня. При этом представители ОБСЕ неоднократно фиксировали нарушение режима. По оценкам организации, число нарушений возросло в конце 2020 года.

О возможном обострении конфликта — в материале “Ъ” «Весна прийде, весна воюе».