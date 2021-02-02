Полное собрание убеждений

Партия писателя Захара Прилепина «За правду» в понедельник 1 февраля отметила годовщину своего учредительного съезда проведением II Всероссийской конференции «Время вперед!», на которой обсудила вопросы идеологии. 22 февраля партия «За правду», так же как и партия «Патриоты России», прекратит формально свое существование: они образуют новую политическую силу «Справедливая Россия — за правду» на базе СР. Господин Прилепин считает, что между участниками объединительного процесса нет идеологических разногласий и не возникнет проблем при формировании списков на выборах в Госдуму. Эксперты разошлись во мнениях о том, приведет ли объединение партий к электоральному успеху.

На II Всероссийской конференции партийцы обсудили вопросы идеологии. Периодически участникам конференции становилось тесно в рамках повестки. Так, первый зампред партии Александр Казаков решил включить идеологию партии в глобальный контекст: «На наших глазах заканчивается эпоха капитализма. Мы — свидетели смерти либеральной демократии. Нас ждет еще суд народов, который будет судить англосаксонскую цивилизацию… Мы должны учесть ошибки XX века и выступить флагманом левого движения всего мира». Советник председателя партии Иван Охлобыстин заявил, что надо помнить о том, что Россия защищала мир от фашизма, а могла бы «и договориться с Гитлером в принципе. То же самое с Наполеоном». А затем вдруг назвал творчество рэпера Моргенштерна «проявлением хаоса на стыке цивилизаций». Заместитель главного редактора газеты «Завтра» Андрей Фефелов предостерег от «ростков гендерного равенства», которые, по его мнению, прорастают в Госдуме. Оказалось, что сторонником гендерного равенства он считает депутата от «Единой России» Оксану Пушкину. «Гадюки прогрессизма пробираются»,— предостерег он. Ведущий зачитал приветственное слово члена политсовета партии, героя голливудских боевиков Стивена Сигала. Тот напомнил собравшимся о важности борьбы за чистоту озера Байкал и даже процитировал Михаила Пришвина.

Напомним, 28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали объединительный манифест новой партии, которая должна быть образована на базе СР. В документе сформулированы «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», на которых объединяются партии (например, «Деньги — людям», «Власть — народу», «Искореним коррупцию»).

В конце концов участники конференции сформулировали «идеологические постулаты» партии из 65 пунктов. Например, «Бог есть», «У Бога нет других рук, кроме наших», «Мы лучше, чем власть. Ярче, чем власть. Злее, чем власть. Добрее, чем власть», «Экспансия — норма. Расширение России — норма. Донбасс — это Россия», «Все, что укрепляет российскую цивилизацию,— цивилизованно», «Мы намерены действовать быстро и решительно. Брать власть. Менять экономический курс. Обеспечить левый — социалистический — поворот», «Свобода — это норма», «Цензура в СМИ и в интернете — норма», «Экономика — не производство сверхприбылей, а основа жизни человека и общества», «Культура — наше все», «Патриотизм есть мировоззрение нормального человека».

«Я надеюсь, что наши коллеги по "Справедливой России" и "Патриотам России" поддержат эти тезисы»,— сказал лидер партии Захар Прилепин журналистам в перерыве конференции. По его словам, вопросы идеологии еще обсуждаются межпартийной рабочей группой: «В каких-то вещах мы радикальнее, в каких-то — наши коллеги отличаются». Присутствовавший на конференции заместитель руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов на это дипломатично заметил, что программа СР — это не просто набор тезисов: «От аналогичных документов молодых партий ее отличает то, что каждый тезис подкреплен конкретным законопроектом».

Отвечая на вопрос “Ъ”, какой процент в избирательных списках объединенной партии займут его сторонники, Захар Прилепин отметил: «У нас никаких сражений по этому поводу не происходит. Мы рационально рассматриваем наши позиции в регионах и по количеству депутатов». Господин Нилов подтвердил, что проблем с распределением мест в списках нет.

Политолог Алексей Макаркин полагает, что идеологически «заправдинцы» и «эсеры» монтируются плохо: «Избиратель "Справедливой России" больше ориентирован на конформизм, патернализм, социальные блага и их более справедливое перераспределение. Что касается Захара Прилепина, то его партия еще очень агрессивной стилистики. Там много Сталина, экспансии, Донецка и Луганска. Избиратель "Справедливой России" хочет пенсий, пособий, но не хочет воевать. Поэтому возможен диссонанс между ним и фигурой Захара Прилепина». Впрочем, политолог Глеб Кузнецов уверен, что принципиальных препятствий к тому, чтобы партии друг друга электорально усиливали, нет: «Вопрос в том, как договорятся лидеры. В целом сейчас мировая тенденция говорит о том, что никакая умеренность не продается и людям нужны яркие лозунги и яркие программные предложения».

Ксения Веретенникова