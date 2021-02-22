Лукашенко надеется на создание белорусской вакцины от COVID-19 к осени

Россия передала Белоруссии технологии для производства вакцины против коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко в Сочи. По словам господина Лукашенко, производство планируется начать в марте на белорусском предприятии. Он сообщил, что Белоруссия к осени получит собственную вакцину от коронавируса.

«У вас уже три зарегистрированных вакцины, еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину»,— сказал президент Белоруссии (цитата по «Интерфаксу»).

«Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно.— сказал господин Путин (цитата по БелТА).— Мы первую партию (вакцины.— “Ъ”) поставили в прошлом году. В этом году в феврале и марте будут следующие поставки».

«По вашим технологиям мы производство в марте начинаем»,— отметил Александр Лукашенко. «Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина. Два-три человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть»,— заявил президент Белоруссии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что Москва и Минск создают в Белоруссии совместное производство российской вакцины от COVID-19. Минздрав Белоруссии 21 декабря сообщил о выдаче регистрационного удостоверения на российскую вакцину.

Подробнее о встрече читайте в публикации “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».