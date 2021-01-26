Мишустин объявил о создании производства российской вакцины в Белоруссии

Москва и Минск создают в Белоруссии совместное производство российской вакцины от COVID-19, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На переговорах в Москве со своим белорусским коллегой Романом Головченко господин Мишустин отметил совместные меры двух стран по борьбе с инфекцией.

«4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции и, в соответствии с решением президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии»,— заявил российский премьер (цитата по ТАСС).

Минздрав Белоруссии 21 декабря сообщил о выдаче регистрационного удостоверения на российскую вакцину. По словам господина Лукашенко, главным принципом вакцинации в Белоруссии будет добровольность. Планируется использовать пять–шесть вакцин разных производителей.

Напомним, вакцина также была зарегистрирована по ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Первой из европейских стран использование вакцины «Спутник V» одобрила Венгрия.