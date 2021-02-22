Грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus с 3,7 т груза совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

Во время стыковки корабль был захвачен с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2, которым управлял японский космонавт Соити Ногути. Контроль за телеметрией осуществлял американец Майкл Хопкинс.

Cygnus доставил на МКС продовольствие, предметы первой необходимости, а также оборудование и материалы для проведения научных исследований. Корабль останется на космической станции до мая. После отбытия Cygnus избавится от нескольких тонн мусора во время входа в атмосферу Земли.

Ранее на МКС прибыл транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» с топливом, питьевой водой и инструментами для герметизации дефектов в модуле «Звезда». Он привез на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов.