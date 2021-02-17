«Прогресс МС-16» в ручном режиме пристыковали к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» с топливом, питьевой водой и инструментами для герметизации дефектов в модуле «Звезда» пристыковался к модулю «Пирс» Международной космической станции (МКС). Корабль стартовал 15 февраля в 7:45 мск с космодрома Байконур.

Корабль должен был причалить к модулю в автоматическом режиме, но примерно за 20 м до станции подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти на ручное управление. В 9:27 корабль пристыковался. В «Роскосмосе» объяснили, что помешало стыковке корабля с МКС. «Во время стыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" корабль отклонился от оси причаливания»,— сообщили в госкорпорации «РИА Новости».

«После завершения необходимых проверок герметичности стыка командир МКС-64 космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и бортинженер МКС-64 космонавт "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма»,— говорится на сайте госкорпорации.

«Прогресс МС-16» привез на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов. Изначально корабль планировалось отправить в космос 11 декабря. Однако за день до запуска стало известно о его переносе на 2021 год. Отправка была отложена «в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок».