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Япония приостановила полеты некоторых Boeing 777 из-за ЧП в США

Япония временно запретила полеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 — двигатель такого самолета в США загорелся во время полета. Его обшивка упала на жилые районы Колорадо.

Полеты в Японии такого типа самолетов запретило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, передает NHK. Япония уведомила о запрете All Nippon Airways и Japan Airlines, у которых 19 и 13 таких лайнеров соответственно. Ведомство намерено собирать информацию об инциденте в сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации США.

21 февраля у самолета Boeing 777 рейса United Airlines отказал один из двигателей. Во время полета он загорелся. Крупные детали обшивки оторвались от него и упали на землю, в том числе во двор жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал.

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