Глава МИД Германии заявил о необходимости конструктивного диалога с Москвой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал своих коллег из Евросоюза дать зеленый свет санкциям против российских должностных лиц в связи с событиями вокруг политика Алексея Навального. При этом он призвал обсудить, как можно поддерживать конструктивный диалог с Россией.

«Нам нужна Россия для разрешения многих международных конфликтов, и поэтому мы должны решать также этот вопрос: как можно поддерживать конструктивный диалог с Россией, даже если отношения между ЕС и Россией, безусловно, достигли низкой точки?» — задался вопросом господин Маас (цитата по AP).

Министр заявил, что поддерживает «выдачу мандата на введение таких санкций, подготовку списка физических лиц». «Я за то, чтобы распорядиться о подготовке дополнительных санкций, списков конкретных лиц»,— сообщил Хайко Маас в Брюсселе (цитата по Reuters). Окончательное решение по любым санкциям, скорее всего, будет принято лидерами ЕС на саммите в Брюсселе в середине марта.

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня, 22 февраля, обсудят в Брюсселе отказ России принять во внимание требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить господина Навального.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд посчитал, что он нарушил условия испытательного срока. ЕСПЧ 17 февраля потребовал освободить Алексея Навального.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».