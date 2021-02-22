Главы МИДов стран ЕС обсудят отказ России освободить Навального

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня, 22 февраля, обсудят в Брюсселе отказ России принять во внимание требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, это «грубое нарушение Россией своих международных обязательств». «Министры проведут интенсивную дискуссию о том, как ЕС может ответить на это»,— сообщил господин Боррель по прибытии на встречу (цитата по ТАСС).

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд посчитал, что он нарушил условия испытательного срока. ЕСПЧ 17 февраля потребовал освободить Алексея Навального. Минюст России заявил, что это невозможно сделать, поскольку в российском законодательстве нет для этого оснований. Кремль также назвал это требование невыполнимым.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».