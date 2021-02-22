Бизнес склоняется к налоговой амнистии

Бизнес попросит власти о налоговой амнистии. Это одна из поправок в программу господдержки, которую сейчас готовит правительство, пишет Forbes. По данным источников издания, предпринимателей не устраивает акцент нынешних мер на сохранении занятости. Деловые организации предлагают освободить компании от налогов за прошедший год и скорректировать правила возбуждения налоговых уголовных дел.

Программа помощи малому и среднему бизнесу действует с июня. В нее входят, в частности, льготные кредиты на зарплату сотрудникам при условии сохранения рабочих мест. По данным СМИ, эту опцию оставят и добавят возможность получать дешевые кредиты от банков в случае найма новых людей. Это эффективный, но не единственный способ избежать коллапса на рынке труда, полагает руководитель центра экспертизы и аналитики «Опоры России» Иван Ефременков:

«Меры, которые были в прошлом году, позволили сохранить нормальную занятость, конечно, но они заканчиваются. Особенно те, что связаны с льготным кредитованием. Да, есть риск того, что буду увольнять начиная с марта, потому что заканчиваются обязательства по поддержанию занятости, а это больше 200 тыс. компаний. Новые меры, безусловно, нужны. Может быть, они должны быть не единственными, потому что нужно еще создавать условия для роста инвестиций, для восстановления экономики. Кроме того, разработан законопроект, который касается владельцев торговых палаток, он находится в Госдуме. Он может создать дополнительные возможности для занятости. Тогда не нужно будет ничего сохранять, за счет появления новых предпринимателей, наоборот, можно будет расширить занятость. Те, кто, условно говоря, будет уволен сейчас, смогут пойти к этим новым предпринимателям или, может быть, даже сами начнут бизнес».

Новые меры господдержки бизнеса ранее анонсировал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он опасается, что весной начнется волна увольнений, и в зоне риска прежде всего сфера услуг. По данным СМИ, предполагаемый пакет помощи связан не только с сохранением сотрудников — в правительстве планируют зафиксировать кадастровую стоимость всех объектов, с которых бизнес платит налоги. А если компания переросла упрощенный налоговый режим, она получит переходный период, чтобы общие правила не стали шоком.

Но даже это не сильно поможет малому бизнесу, говорит соосновательница сети съестных лавок «Две сестры» Галина Дембицкая: «Когда идет речь о сохранении штата, какой-то кадастровой стоимости, значит, о собственности какой-то, мы не говорим про малый бизнес, а скорее про средний. Если мы хотим его сохранять, возможно, эти меры пойдут на пользу. Но малого бизнеса опять это не коснется, потому что зачастую речь идет о самозанятых, здесь нет проблемы сохранения штата и собственности. Что касается кредитов для найма, если малому бизнесу не нужны дополнительные сотрудники, дело банально не в них, а в деньгах. Если льготное кредитование коснется оборотных средств, какого-то налогового бремени, это действительно будет помощью».

Управляющий ресторана «Квартира 44» и траттории «Меркато» Николай Борисов считает, что больше всего предприниматели рассчитывают на налоговую амнистию: «Если бы они массово сделали скидку по городской аренде для всех...

Понимаете, нельзя же бесконечно даже льготные кредиты брать, их же нужно как-то возвращать, это не безвозмездные деньги.

Когда совсем уже нечем было аренду платить, мы воспользовались кредитом, но чтобы просто не закрыться. А если брать еще кредит, как его отдавать-то? А если опять начнется что-нибудь? Я думаю, что сейчас самая реальная помощь будет, если они освободят от уплаты, когда придут сейчас годовые налоги до 31 марта. Если они что-нибудь отменят, это будет, конечно, помощь».

Внести свои идеи по расширению мер господдержки для бизнеса деловые организации должны до 1 марта. По словам источника Forbes, все предложения власти рассматривают, но деньги в бюджете есть все равно только на поддержку занятости. Общий объем госпомощи компаниям оценивается в 200 млрд руб.

Алла Пугачева