Государство придержит сотрудников на местах

Государство предложит бизнесу новый пакет помощи ради сохранения занятости. Правительство готовится, например, выдать предприятиям кредиты по нулевой ставке, а некоторым — списать долги по налогам и страховым взносам. Часть льгот можно будет получить только в случае найма новых сотрудников. Что говорят предприниматели о такой поддержке? Об этом — Сергей Гусев.

Несмотря на то, что по официальной версии российская экономика перешла в стадию восстановительного роста, в правительстве решили, что малый и средний бизнес все-таки нуждается в дополнительной поддержке. В ход пойдут проверенные методы из 2020 года. Как пишут «Известия», вернутся кредиты под 0% на выплату зарплат. По данным Минэкономразвития, в прошлом году они позволили сохранить миллион рабочих мест. А если увеличить число сотрудников на 10% к декабрю, можно будет претендовать еще и на дешевые кредиты от банков под 4-5%.

Правда, сейчас сохранение занятости — это последнее, что волнует малый бизнес, говорит соосновательница сети съестных лавок «Две сестры» Галина Дембицкая: «Малого бизнеса опять это не коснется, потому что зачастую самозанятые люди в малом бизнесе задействованы. То есть здесь нет проблемы сохранения штата и так далее. Здесь все-таки более насущные проблемы нужно решать».

Впрочем, часть предпринимателей будет рада любой поддержке. Условия, в которых оказался бизнес, все еще не сильно отличаются от прошлогодних, отмечает учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева: «С момента объявления пандемии спрос, к сожалению, так и не восстановился. Мы воспользовались теми мерами поддержки, которые были объявлены ранее, и, я бы сказала, они нам очень помогли. И если поддержка подобного рода будет объявлена, это будет очень здорово, нам это поможет, безусловно, в этот непростой период. Мы, например, сумели сохранить персонал. Рассчитывали, что все-таки спрос восстановится, и мы даже возьмем дополнительных сотрудников, но пока, к сожалению, даже для тех, кто есть, работы мало».

Предполагаемый пакет помощи связан не только с сохранением сотрудников. В правительстве планируют зафиксировать кадастровую стоимость всех объектов, с которых бизнес платит налоги. А если компания переросла упрощенный налоговый режим, она получит переходный период, чтобы общие правила не стали шоком. Но большинство мер все-таки направлено на малый и средний бизнес, а крупному ничуть не легче. И довольно обидно, что правительство про него забывает, говорит генеральный директор компании Finn Flare Ксения Рясова:

«У меня, к сожалению, крупный бизнес. Во время пандемии государство поддерживало системообразующие компании, то есть и крупнейший бизнес, и малый, и средний. Было бы хорошо, если бы что-нибудь, маленький кусочек этих мер перепал бы и крупному бизнесу. Потому что 1400 сотрудникам платить зарплату, когда все магазины закрыты, было очень тяжело. И нам крупному бизнесу действительно нужна поддержка государства. Мы тоже заслужили кредиты по нулевой ставке, отсрочку по налогам».

Если в прошлом году правительство в основном откладывало платежи по налогам и страховым взносам, то теперь их, наконец-то, можно будет списать. Но не всем. По данным СМИ, речь только о неких «наименее восстановившихся» отраслях из мартовского списка пострадавших от пандемии. По всей видимости, льготу могут получить гостиницы, турагентства, общепит и организаторы культурных мероприятий. Именно списание разных задолженностей — как раз то, чего ждет бизнес, уверен управляющий ресторана «Квартира 44» и траттории «Меркато» Николай Борисов: «Нужно максимально убрать в этом году налоги, просто по максимуму. Если бы они массово сделали скидку по городской аренде для всех, неважно, в городе ты, в парке, стационар у тебя или нет… Просто нет “живых” денег.

Единственное, они сказали же, что если мы все условия будем соблюдать, то кредиты за нас выплатит государство. Я очень надеюсь, что они сдержат свое слово. Это сейчас, конечно, главное».

По данным СМИ, новые меры поддержки могут стоить бюджету 150-200 млрд руб. Сколько в итоге потратят и на что, обсудят Минфин, Минэкономразвития и налоговая служба. Решить должны к марту. Тем временем бизнес-объединения уже начали находить изъяны в новом пакете помощи. Как заявили в «Опоре России», компании могут продержать сотрудников до марта, дождаться списания долгов и тогда-то всех и уволить.

Глеб Силко