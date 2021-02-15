15 февраля, понедельник
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Государство придержит сотрудников на местах

Какие меры помощи бизнесу подготовит правительство

от

Государство предложит бизнесу новый пакет помощи ради сохранения занятости. Правительство готовится, например, выдать предприятиям кредиты по нулевой ставке, а некоторым — списать долги по налогам и страховым взносам. Часть льгот можно будет получить только в случае найма новых сотрудников. Что говорят предприниматели о такой поддержке? Об этом — Сергей Гусев.


Несмотря на то, что по официальной версии российская экономика перешла в стадию восстановительного роста, в правительстве решили, что малый и средний бизнес все-таки нуждается в дополнительной поддержке. В ход пойдут проверенные методы из 2020 года. Как пишут «Известия», вернутся кредиты под 0% на выплату зарплат. По данным Минэкономразвития, в прошлом году они позволили сохранить миллион рабочих мест. А если увеличить число сотрудников на 10% к декабрю, можно будет претендовать еще и на дешевые кредиты от банков под 4-5%.

Правда, сейчас сохранение занятости — это последнее, что волнует малый бизнес, говорит соосновательница сети съестных лавок «Две сестры» Галина Дембицкая: «Малого бизнеса опять это не коснется, потому что зачастую самозанятые люди в малом бизнесе задействованы. То есть здесь нет проблемы сохранения штата и так далее. Здесь все-таки более насущные проблемы нужно решать».

Впрочем, часть предпринимателей будет рада любой поддержке. Условия, в которых оказался бизнес, все еще не сильно отличаются от прошлогодних, отмечает учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева: «С момента объявления пандемии спрос, к сожалению, так и не восстановился. Мы воспользовались теми мерами поддержки, которые были объявлены ранее, и, я бы сказала, они нам очень помогли. И если поддержка подобного рода будет объявлена, это будет очень здорово, нам это поможет, безусловно, в этот непростой период. Мы, например, сумели сохранить персонал. Рассчитывали, что все-таки спрос восстановится, и мы даже возьмем дополнительных сотрудников, но пока, к сожалению, даже для тех, кто есть, работы мало».

Предполагаемый пакет помощи связан не только с сохранением сотрудников. В правительстве планируют зафиксировать кадастровую стоимость всех объектов, с которых бизнес платит налоги. А если компания переросла упрощенный налоговый режим, она получит переходный период, чтобы общие правила не стали шоком. Но большинство мер все-таки направлено на малый и средний бизнес, а крупному ничуть не легче. И довольно обидно, что правительство про него забывает, говорит генеральный директор компании Finn Flare Ксения Рясова:

«У меня, к сожалению, крупный бизнес. Во время пандемии государство поддерживало системообразующие компании, то есть и крупнейший бизнес, и малый, и средний. Было бы хорошо, если бы что-нибудь, маленький кусочек этих мер перепал бы и крупному бизнесу. Потому что 1400 сотрудникам платить зарплату, когда все магазины закрыты, было очень тяжело. И нам крупному бизнесу действительно нужна поддержка государства. Мы тоже заслужили кредиты по нулевой ставке, отсрочку по налогам».

Если в прошлом году правительство в основном откладывало платежи по налогам и страховым взносам, то теперь их, наконец-то, можно будет списать. Но не всем. По данным СМИ, речь только о неких «наименее восстановившихся» отраслях из мартовского списка пострадавших от пандемии. По всей видимости, льготу могут получить гостиницы, турагентства, общепит и организаторы культурных мероприятий. Именно списание разных задолженностей — как раз то, чего ждет бизнес, уверен управляющий ресторана «Квартира 44» и траттории «Меркато» Николай Борисов: «Нужно максимально убрать в этом году налоги, просто по максимуму. Если бы они массово сделали скидку по городской аренде для всех, неважно, в городе ты, в парке, стационар у тебя или нет… Просто нет “живых” денег.

Единственное, они сказали же, что если мы все условия будем соблюдать, то кредиты за нас выплатит государство. Я очень надеюсь, что они сдержат свое слово. Это сейчас, конечно, главное».

По данным СМИ, новые меры поддержки могут стоить бюджету 150-200 млрд руб. Сколько в итоге потратят и на что, обсудят Минфин, Минэкономразвития и налоговая служба. Решить должны к марту. Тем временем бизнес-объединения уже начали находить изъяны в новом пакете помощи. Как заявили в «Опоре России», компании могут продержать сотрудников до марта, дождаться списания долгов и тогда-то всех и уволить.

Глеб Силко


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя