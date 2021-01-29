Бизнес-омбудсмен вступился за рестораны

Борис Титов предложил Владимиру Путину смягчить налоговую нагрузку на общепит. Уполномоченный по правам предпринимателей в обращении к президенту указал сразу несколько мер для поддержки ресторанной отрасли. Бизнес-омбудсмен предложил снизить для нее НДС с 20% до 10% или вовсе обнулить его, а также создать специальный режим на основе упрощенной системы налогообложения с прогрессивной шкалой.

Для предприятий с годовой выручкой до 800 млн руб. предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% по базам «доходы» и «доходы минус расходы». А для предприятий с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб.— установить ставки в 8% и 20%.

Такие условия позволят общепиту остаться на плаву в коронакризис и привлечь туда новые вложения, считает основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов: «800 млн руб. и 2 млрд руб. как контрольные точки — действительно, это размеры малого бизнеса и среднего бизнеса.

Если в размерах среднего бизнеса сделать специальный налоговый режим, то здесь дело будет не только в том, что это поможет как-то ресторанам, это подтолкнет инвесторов.

Это совершенно четкая программа, где инвестор может уже вложить деньги, и он понимает, когда он их вернет, когда он их заработает. Ресторан не может работать на общем налогообложении, он может нормально эффективно работать только на упрощенной системе. Но на упрощенной он не может развиваться. И это тупик для инвестиций. Конечно, это все подтолкнет и поможет отрасли выправиться. Привлечение денег инвесторов, это инвестиции, это кредиты банков, которые будут даваться уже понятно под что. Это движение вперед, это однозначно».

Борис Титов в обращении к Владимиру Путину подчеркнул, что из-за пандемии выручка ресторанной отрасли снижалась до 50% и более, а 20% предприятий и вовсе закрылось.

Снижение НДС позволит вернуть посетителей в заведения, а вот предложенный бизнес-омбудсменом специальный налоговый режим коснется далеко не всех участников рынка, говорит совладелец ресторана Мари Vanna Андрей Федорин: «Увеличение НДС — это в первую очередь бьет по конечному потребителю, по посетителю ресторана, то есть он в цену уходит в результате. Люди получают, в общем-то, меньший комфорт за более высокие деньги.

Снижение НДС позволит не повышать цены на блюда, тем самым сделать посещение ресторанов более комфортным. Это позволит просто увеличить проходимость. И, соответственно, положительно повлияет на стиль жизни в городе. Что касается второго предложения, выручка в 800 млн руб., получается, что это выручка где-то 70 млн руб. в месяц. В Москве по пальцам можно пересчитать такие рестораны. Когда мы все доживем до выручки 800 млн руб. в год, тогда можно, в общем, об этом как-то всерьез рассуждать. Пока это коснется очень ограниченного числа».

На прошлой неделе с предложением снизить или отменить НДС для ресторанов выступил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, Минэкономразвития поддержало эту инициативу.

Впрочем, ожидать, что послабления для отрасли заработают в скором времени, пока не приходится, говорит гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров:

«Подобные режимы находятся в состоянии обсуждения со всеми министерствами, которые так или иначе привязаны к развитию и к существованию ресторанного бизнеса, уже больше года.

Сейчас ситуацию увели к тому, что нужно уже либо принимать это решение, либо оставлять все как есть. Его должно утвердить высшее руководство. Как много времени займет этот процесс и возьмет ли на себя руководство такие риски, никто утверждать не может. Потому что все эти предположения и сценарии все равно имеют риски, что ничего не получится, то есть налог может быть снижен, а никакого импульса или развития не будет и так далее. С одной стороны ничего не делать еще хуже, поэтому я все-таки настроен на то, что какие-то изменения последуют, и надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев».

По данным международной консалтинговой компании JLL, в прошлом году в центре Москвы закрылось более 200 ресторанов и кафе, это на 35% больше, чем в 2019-м. При этом 27 января власти города сняли запрет на работу общепита в ночное время.

Владимир Расулов