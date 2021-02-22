В Екатеринбурге за сутки вывезли 13 тонн снега

Из Екатеринбурга за минувшие сутки было вывезено 13 тонн снежной массы, сообщает пресс-служба мэрии. Для обработки пешеходных зон и дорог было использовано 56 тонн противогололедных материалов и 121 тонна мелкофракционного щебня.

В ночную смену на территории Екатеринбурга работало 283 единицы техники, в том числе 35 комбинированных дорожных машин, 33 трактора, 13 снегопогрузчиков, 20 фронтальных погрузчиков, 143 самосвала, 26 грейдеров, шесть бульдозеров, семь шнекороторов и 99 рабочих. На загородные полигоны было вывезено более 8 тыс. тонн снега.

Сегодня днем городские службы задействовали 905 работников и 176 единиц дорожной техники, в том числе 17 комбинированных дорожных машин, 32 трактора, 8 снегопогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков, 81 самосвал, 12 грейдеров, один шнекоротор, три подметально-уборочных машины и шесть бульдозеров.

Напомним, проблема плохого состояния дорог и тротуаров из-за снега и гололеда обсуждается в Екатеринбурге с середины января. Сначала в городе прошли сильные снегопады, а после резких перепадов температурах на улицах появился гололед. Местные СМИ сообщали о значительном увеличении пациентов в травмпунктах, которые поступают с ушибами, растяжениями связочного аппарата и переломами.

Качество уборки тротуаров и дорог раскритиковала прокуратура Екатеринбурга и депутаты городской думы. Так, депутат Алексей Вихарев заявил о двух причинах плохой уборки гололеда: нехватка трудовых мигрантов из-за пандемии коронавируса и торги по закупке реагентов для посыпки и обработки тротуаров, которые не успели провести предприятия.