Песков назвал требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что оппозиционера Алексея Навального необходимо освободить, неправомерно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он сказал, что Россия не собирается выходить из Совета Европы и идти с ним на конфронтацию.

«Наше отношение к этому решению вчера было озвучено министром юстиции (Константином.— “Ъ”) Чуйченко. Решение неправомерное, оно является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

На вопрос о том, не планирует ли Россия выходить из Совета Европы и ожидает ли от него санкций, пресс-секретарь заявил: «Ответ на все другие части вашего вопроса, наверное, негативный. Нет, мы не ищем никакой конфронтации, ничего. Но, с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии подобного решения вызывают у нас очень много вопросов»,— сказал Дмитрий Песков.

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ЕСПЧ потребовал освободить Алексея Навального накануне. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что это невозможно исполнить, поскольку в российском законодательстве нет для этого оснований. Он также назвал это требование грубым вмешательством в дела государства.

Подробности — в материале “Ъ” «Суд-то он суд, да кто ж ему даст».