Касаткина за счет победы в Мельбурне поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 75-го на 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На прошлой неделе она стала первой российской победительницей на турнирах WTA в 2021 году, выиграв турнир в Мельбурне. Лидером рейтинга остается Эшли Барти из Австралии.
Японка Наоми Осака после победы на Australian Open поднялась на вторую строчку. В первую десятку вернулась американка Серена Уильямс.
Топ-10 рейтинга WTA от 22 февраля:
- Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков,
- Наоми Осака (Япония) — 7835,
- Симона Халеп (Румыния) — 7255,
- София Кенин (США) — 5760,
- Элина Свитолина (Украина) — 5370,
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
- Серена Уильямс (США) — 4915,
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 4810,
- Бьянка Андрееску (Канада) — 4735,
- Петра Квитова (Чехия) — 4571.
О победе Касаткиной в Мельбурне читайте в публикации “Ъ” «Жаркий титул Дарьи Касаткиной».