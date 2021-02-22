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Касаткина за счет победы в Мельбурне поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 75-го на 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На прошлой неделе она стала первой российской победительницей на турнирах WTA в 2021 году, выиграв турнир в Мельбурне. Лидером рейтинга остается Эшли Барти из Австралии.

Японка Наоми Осака после победы на Australian Open поднялась на вторую строчку. В первую десятку вернулась американка Серена Уильямс.

Топ-10 рейтинга WTA от 22 февраля:

  1. Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков,
  2. Наоми Осака (Япония) — 7835,
  3. Симона Халеп (Румыния) — 7255,
  4. София Кенин (США) — 5760,
  5. Элина Свитолина (Украина) — 5370,
  6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
  7. Серена Уильямс (США) — 4915,
  8. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4810,
  9. Бьянка Андрееску (Канада) — 4735,
  10. Петра Квитова (Чехия) — 4571.

О победе Касаткиной в Мельбурне читайте в публикации “Ъ” «Жаркий титул Дарьи Касаткиной».

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