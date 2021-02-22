Касаткина за счет победы в Мельбурне поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 75-го на 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На прошлой неделе она стала первой российской победительницей на турнирах WTA в 2021 году, выиграв турнир в Мельбурне. Лидером рейтинга остается Эшли Барти из Австралии.

Японка Наоми Осака после победы на Australian Open поднялась на вторую строчку. В первую десятку вернулась американка Серена Уильямс.

Топ-10 рейтинга WTA от 22 февраля:

Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков, Наоми Осака (Япония) — 7835, Симона Халеп (Румыния) — 7255, София Кенин (США) — 5760, Элина Свитолина (Украина) — 5370, Каролина Плишкова (Чехия) — 5205, Серена Уильямс (США) — 4915, Арина Соболенко (Белоруссия) — 4810, Бьянка Андрееску (Канада) — 4735, Петра Квитова (Чехия) — 4571.

О победе Касаткиной в Мельбурне читайте в публикации “Ъ” «Жаркий титул Дарьи Касаткиной».