Жаркий титул Дарьи Касаткиной

Первой российской победительницей на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2021 году стала Дарья Касаткина. В Мельбурне в финале Phillip Island Trophy, состязания категории 250 с призовым фондом $235 тыс., она в трех сетах обыграла Марию Боузкову из Чехии. Таким образом, экс-десятой ракетке мира, занимающей сейчас в рейтинге лишь 75-е место, удалось прервать серию неудач, которая началась у нее вскоре после победы на Кубке Кремля 2018 года.

Турнир Phillip Island Trophy, состоявшийся на тех же самых кортах стадиона Melbourne Park, где еще продолжается Открытый чемпионат Австралии, можно считать уникальным мероприятием. Не исключено, что турнир проводился в первый и последний раз, поскольку обычно во время чемпионатов Большого шлема Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не санкционируют организацию состязаний подобного уровня. Однако сейчас в связи с сокращением турнирного календаря из-за пандемии, а также с целью дополнительной компенсации теннисисткам неудобств, связанных с прохождением в Мельбурне двухнедельного январского карантина, женский тур счел возможным поступить иначе. И для части спортсменок, проигравших на Australian Open c первого по третий круг, было решено провести турнир невысокой категории 250, но зато с большой сеткой на 56 участниц.

Он, кстати, получился довольно представительным. Во всяком случае под первым и вторым номерами на Phillip Island Trophy были «посеяны» теннисистки из первой десятки — прошлогодняя чемпионка Australian Open София Кенин и Бьянка Андрееску. Американка, правда, потерпела поражение в первом же круге, после чего ей экстренно удалили аппендицит. Канадка же дошла до полуфинала, где уступила 22-летней чешке Марии Боузковой.

По другой половине сетки к решающему матчу продвигалась Дарья Касаткина, которая несколько лет назад считалась восходящей звездой WTA, но после победы на Кубке Кремля 2018 года и попадания в первую десятку мирового рейтинга резко сбавила обороты из-за травм и проблем психологического характера. Но к нынешнему сезону 23-летняя россиянка, судя по всему, подготовилась неплохо.

На Открытом чемпионате Австралии Касаткина во втором круге оказала упорное сопротивление седьмой ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии, а теперь выиграла свой третий за карьеру и первый за 28 месяцев титул.

На пути к финалу Касаткина прошла несколько известных соперниц, в том числе свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову, стоящую в первой двадцатке хорватку Петру Мартич, а также полуфиналистку Australian Open 2019 года и прошлогоднюю четвертьфиналистку Roland Garros американку Даниэль Коллинз. Что же касается Боузковой, то эта с виду хрупкая 22-летняя теннисистка в 2014 году выиграла юниорский US Open, а сейчас замыкает первую полусотню рейтинга WTA. Она обладает достаточно современной игрой, основанной на мощных ударах с задней линии, и имеет на своем счету победы над такими известными соперницами, как Симона Халеп, Петра Квитова и Слоун Стивенс.

Финал проходил в сильную жару — плюс 33 градуса в тени. И это обстоятельство серьезно отразилось на качестве игры Боузковой, которая в четверг провела тяжелейший полуфинал против Бьянки Андрееску.

В первом сете чешка была немного лучше, но затем силы оставили ее, и Касаткина уверенно стала брать гейм за геймом. В итоге — 4:6, 6:2, 6:2 чуть менее чем за два часа. Кроме $28,5 тыс. призовых победительница заработала 280 рейтинговых очков, которые придутся ей весьма кстати.

Евгений Федяков