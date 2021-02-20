Вторая, но первая

Победительницей Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде стала японка Наоми Осака, в двух сетах переигравшая американку Дженнифер Брэди. Это уже четвертый титул Большого шлема в карьере 23-летней теннисистки, которая в ближайший понедельник поменяет в рейтинге третье место на второе и будет уступать лишь австралийке Эшли Барти.

Весьма нелогичный вид примет в понедельник женская мировая классификация. Во главе ее по-прежнему останется теннисистка, которая за последние 12 месяцев выиграла всего десяток матчей. В то время как ее ближайшая преследовательница за то же самое время добилась побед на Открытых чемпионатах США и Австралии и не имеет ни одного поражения в двух с лишним десятках встреч. Но таковы особенности правил времен пандемии, все еще позволяющие австралийке Эшли Барти считаться первой ракеткой мира. Хотя сама она, скорее всего, прекрасно понимает, что по справедливости на ее месте должна находиться японка Наоми Осака.

Наоми Осака Фото: Loren Elliott, Reuters

Сейчас уже не имеет никакого значения, почему двукратная чемпионка мейджоров испанка Гарбинье Мугуруса, которая неделю назад находилась в отличной форме, упустила два матчбола в четвертом круге, выигрывая в третьем сете у Осаки со счетом 5:3. Но уже тогда было ясно, что победительница того матча с высокой долей вероятности возьмет на этом турнире абсолютно все. Так в результате и случилось.

Заключительный отрезок Australian Open японка прошла в идеальном чемпионском стиле, показывая жесткую агрессивную игру.

Осаку не остановила ни первая ракетка мира в парном разряде Се Шувей, ни великая Серена Уильямс, которая в 39 лет добралась до полуфинала, ни другая, куда менее известная американка Дженнифер Брэди — жизнерадостная девушка с хорошими ударами, но отнюдь не чемпионской психологией, что и продемонстрировал этот финал.

Не встретив на пути к нему ни одной соперницы из первой двадцатки, Брэди блестяще использовала свой шанс впервые стать соучастницей кульминации на турнире Большого шлема. Более того, почти весь первый сет ей удалось сохранять интригу. На брейк Осаки в четвертом гейме американка тут же ответила своим, не позволяя японке полностью контролировать ситуацию в розыгрышах. Но у любого игрока есть свой предел возможностей. У Брэди он наступил, когда она проигрывала в партии — 4:5, но вела на своей подаче — 40:15. Отдав четыре очка подряд, в том числе двойной ошибкой, она подписала себе приговор.

Наоми Осака (слева) и Дженнифер Брэди Фото: Loren Elliott, Reuters

Три гейма, взятые Брэди во второй партии, пришлись на вторую ее половину. А в первой американка отдала четыре гейма подряд. Ей, правда, удалось взять подачу Осаки еще один раз, но судьба матча уже была предрешена. Испытывая небольшие проблемы с первой подачей, которая, впрочем, в женском теннисе зачастую не имеет решающего значения, японка выиграла за 77 минут — 6:4, 6:3. Теперь на ее счету четыре титула на мейджорах — по два на US Open (2018, 2020) и Australian Open (2019, 2021).

И не исключено, что под руководством бельгийского специалиста Вима Фиссета, который работает с Осакой с прошлого года, а до этого успешно помогал таким звездам, как Ким Клейстерс и Виктория Азаренко, последует продолжение.

Евгений Федяков