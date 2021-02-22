В Краснодаре средний бюджет на подарки к 23 февраля составит 3300 рублей

Жители Краснодара планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества 3,3 тыс. руб. Это третий результат в стране среди крупных городов, сообщает пресс-служба сервиса Superjob.

Опрос проводился с 1 по 11 февраля среди граждан старше 18 лет, планирующих покупать подарки на 23 февраля. В опросе приняли участие 10,6 тыс. человек 1600 респондентов в опросе по РФ, по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.

Самую большую сумму на подарки планируют потратить жители Москвы и Красноярска – по 3,6 тыс. руб. в среднем, меньше всего – жители Воронежа, Челябинска (по 2,4 тыс. руб.) и Волгограда (2,3 тыс. руб.). Средний бюджет на подарки россиян ко Дню защитника Отечества составляет 2,7 тыс. руб. Больше остальных на подарки собираются потратиться респонденты с доходом более 80 тыс. руб. в месяц — 3,7 тыс. руб.

Мужья дарить подарки собирается 34% опрошенных женщин, сыновья – 18% женщин и 5% мужчин, отцам – 16%. Тем, кто воевал, дарить подарки будут только 8% опрошенных. Совсем не будут дарить подарки к 23 февраля 55% мужчин и 34% женщин – это максимальный показатель за два года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, самым желанным подарком на 23 февраля для жителей Краснодара стал бы какой-нибудь гаджет. Такой ответ выбрали 26% мужчин, опрошенных в краевом центре.

На втором месте по популярности оказалась пена для бритья, а также другие средства по уходу за собой – 24%. Кроме того, также 24% хотели бы получить в подарок одежду и обувь. Еще 15% предпочли бы на 23 февраля подарочный сертификат.

Также стало известно, что накануне 23 февраля продажи пены для бритья в Краснодаре выросли на 323%.

Алексей Белянин