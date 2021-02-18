На Кубани накануне 23 февраля продажи пен для бритья выросли на 323%

В Краснодарском крае с 1 по 15 февраля в несколько раз увеличились продажи пен для бритья, мужских носков и фигурного шоколада, следует из данных, предоставленных аналитической службой Wildberries.

«Стереотипные» подарки на 23 февраля в 2021 году наиболее популярны: рост продаж мужских носков составил 112% в штуках к началу года, трусов - 58%, пен для бритья - 323%. Стоимость самого дорогого заказа – на нижнее белье премиум-класса – составила 8 тыс. руб. За 6,6 тыс. руб. заказали 30 пар носков из бамбука. Также выросли продажи ремней (+102%), галстуков (+148%), кошельков (+140%) и рубашек (+60%). В целом продажи товаров для мужчин с 1 по 15 февраля по сравнению с 1 по 15 января 2021 года увеличились на 58%.

На 319% выросли продажи подарочных сладостей. Один из самых популярных вариантов – шоколад в форме воблы и набора гаечных ключей.

Среди популярных подарков для близких родственников – гаджеты: игровые консоли (рост продаж 81%), планшетов (+74%), смартфонов (+45%), фитнес-браслетов (+16%) и музыкальных наушников (+23%). Также на 163% выросли продажи мультитулов и на 132% - наборов инструментов.

Как писал “Ъ-Кубань”, по данным опроса «Авито», проведенного в Краснодаре, большая часть мужчин (26%) называет самым желанным подарком на 23 февраля гаджеты. Пена для бритья и другие средства по уходу за собой на втором месте по популярности – 24%. Кроме того, 24% опрошенных хотели бы получить в подарок одежду и обувь. Еще 15% предпочли бы на 23 февраля подарочный сертификат.

Виктория Колганова