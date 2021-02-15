Жители Краснодара назвали гаджеты и одежду самыми желанными подарками на 23 февраля

Самым желанным подарком на 23 февраля для жителей Краснодара стал бы какой-нибудь гаджет. Об этом сообщает пресс-служба «Авито». Такой ответ выбрали 26% мужчин, опрошенных в краевом центре.

На втором месте по популярности оказалась пена для бритья, а также другие средства по уходу за собой – 24%. Кроме того, также 24% хотели бы получить в подарок одежду и обувь. Еще 15% предпочли бы на 23 февраля подарочный сертификат.

В целом в России гаджет также стал самым популярным вариантом подарка – 28%. Еще 21% респондентов назвали часы, 20% – хороший алкоголь. Исследование основано на опросах 2 тыс. россиян. Цель исследования – узнать, что женщины планируют подарить мужчинам на 23 февраля, и что мужчины хотели бы получить, а также довольны ли они подарками, которые им вручили в 2020 году.

Согласно результатам опросов, В Краснодаре 35% женщин хотят подарить мужчинам одежду и обувь, 28% – пену для бритья, 22% – спортивные товары, по 17% набрали подарочные сертификаты, а также носки и нижнее белье, 4% собираются дарить часы.

В целом по России большинство женщин в этом году планирует подарить мужчинам пену для бритья (33%), одежду и обувь (23%) и подарочные сертификаты (22%) - практически тот же набор подарков, который был популярен и в прошлом году, отмечают в «Авито».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее сервис «Авито» выяснил, что за время пандемии коронавирус спрос на аренду игровых приставок в Краснодаре вырос на 588%.

Алексей Белянин