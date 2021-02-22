Авиарегулятор США поручил проверить самолеты Boeing 777 после отказа двигателя

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало провести проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. 21 февраля у самолета рейса United Airlines отказал двигатель, его обшивка упала на жилые районы Колорадо. Авиакомпания отозвала из эксплуатации 24 Boeing 777 с такими двигателями.

«После консультаций с экспертами по авиационной безопасности в связи с инцидентом с двигателем Boeing 777 из Денвера я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это может означать, что некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации»,— сообщил глава FAA Стив Диксон, его слова приводятся на странице регулятора в Twitter. Он заявил, должен быть увеличен интервал проверки «для полых лопастей вентилятора, которые являются уникальными для этой модели двигателя».

После заявления FAA авиакомпания United Airlines заявила о добровольной приостановке полетов 24 Boeing 777 с таким двигателем. Отмечается, что это временная мера предосторожности.

Власти Японии приостановили полеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000 и собирают информацию вместе с FAA. Они уведомили о запрете All Nippon Airways и Japan Airlines, у которых 19 и 13 таких лайнеров соответственно.

21 февраля у самолета Boeing 777 рейса United Airlines отказал один из двигателей. Крупные детали обшивки оторвались от него и упали на землю, в том числе во двор жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал.